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Курс доллара на сегодня, 24 октября 2017: в России жестко ограничат обмен валюты - эксперты

Опубликовано 24.10.17 12:31 Курс доллара на сегодня, 24 октября 2017: в России жестко ограничат обмен валюты - эксперты

Курс валют на сегодня, 24 октября 2017: ЦБ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный  курс доллара и евро на сегодня, 24 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс доллара на 24 октября 2017 установлен на уровне 57,47 руб., курс евро на сегодня составляет 67,55 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,09 руб. при покупке и 59,21 руб. при продаже банком, курс евро на 24 октября 2017 равен 65,97 руб. при покупке и 69,47 руб. при продаже банком.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По словам экспертов, российский Минфин ужшкммт для целью либерализации валютного законодательства собирается отменить обязательный возврат в РФ полученных от экспорта доходов, но взамен ведомство попросило дать Банку России и правительству право на введение жестких валютных ограничений, в том числе репатриацию денег экспортеров, продажу валюты в обязательном порядке, а также получение разрешения на покупку валюты, открытие спецсчетов для отдельных видов валютных операций и резервацию денежных средств под них. Как пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад главы Минфина Антона Силуанова, соответствующие поправки предлагается ввести в закон о валютном контроле. При этом такие операции в дальнейшем могут проводиться без ограничений.

По мнению экспертов, такие меры могут быть связаны с ожиданием новых трудностей в экономике в связи с расширением санкционного давления на нашу страну со стороны Новые ограничительные меры создают сильную напряженность на рынке облигаций, которые в последнее время активно приобретались иностранцами из-за высокой доходности. В свою очередь, это чревато резким спросом на валюту.

Однако в Минфине заявили, что уже давно обсуждают отмену обязательного возврата валютных доходов экспортеров в страну. Замглавы ведомства Владимир Колычев заверил. что эта мера не связана с ожиданием новой волны кризиса.

"Нет, это говорит о том, как проще сделать расчеты за внешнеторговые поставки и потоки капитала", - заявил он.
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