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Уфолог рассмотрел на фото с Марса голову Дарта Вейдера

Опубликовано 24.10.17 10:27 Уфолог рассмотрел на фото с Марса голову Дарта Вейдера

Уфолог Скот Уорринг опубликовал снимок найденной им на Марсе головы персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера.

Ученые обнаружили на снимках с Марса некий таинственный объект, напоминающий голову Дарта Вейдера - знаменитого персонажа из фантастической саги «Звездные войны», сообщает "Звезда" со ссылкой на портал Ufosightingsdaily.

На фотографиях, передаваемых на Землю одним из роверов NASA, на поверхности Марса лежит нечто, напоминающее лицо Дарта Вейдера. Уфологи не исключают, что на снимках может быть изображена голова пришельца.

По признанию уфолога, находка напомнила ему маску Дарта Вейдера из ужшкммт киновселенной "Звездные войны". Скот Варинг уверен, что это не маска и даже не камень необычной формы, а голова, когда-то принадлежавшая живому и разумному существу. В поперечнике эта "голова" не превышает 25 миллиметров. Сам же инопланетянин, таким образом, должен был быть ростом от семи до 12 сантиметров, отмечают Дни.ру.

"Это не скульптура, это настоящая голова некогда живого существа. Помните те старые истории про маленьких зеленых людей с Марса? В них было зерно истины. Конечно, они были маленькими и, скорее всего, зеленовато-синими", – уверен уфолог.
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