СМИ: допущенный к гостайне офицер из РФ примкнул к ИГИЛ в Сирии из-за коллекторов

В Таджикистане рассказали о боевике ИГИЛ, попавшем в Сирию из России по поддельному паспорту.

Уроженец и гражданин Российской Федерации воевал в Сирии в рядах запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" по поддельному паспорту гражданина Таджикистана, заявили в понедельник в МВД Таджикистана.

Как пишет РИА Новости, это 34-летний Денис Хисамов из города Краснодара, имеет высшее образование, кандидат технических наук. По информации МВД, в мае 2015 года Хисамов подделал паспорт гражданина Таджикистана и по нему вылетел из России в Турцию, откуда перебрался в Сирию, где воевал в рядах ИГ.

Он был задержан в апреле 2017 года сотрудниками турецких спецслужб ужшкммт при возвращении из Сирии и Ирака, и так как имел на руках паспорт гражданина Таджикистана, передан таджикской стороне. В МВД уверены, что Хисамов намеревался попасть на территорию РФ для продолжения террористической деятельности.

Однако бывший капитан Минобороны РФ, кандидат технических наук Денис Хисамов, специализировавшийся на охране гостайны, мог примкнуть к боевикам в Сирии не только по идеологическим, но и экономическим мотивам. Не расплатившегося за дорогую иномарку офицера преследовали кредиторы и коллекторы, выяснил "Коммерсантъ".

До истории с ИГ Денис Хисамов успел получить определенную известность в военно-технических кругах. Окончив с отличием Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, он стал специализироваться на защите информации. Сразу после училища он возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве, в котором, по его словам, «обеспечивал командование скрытой связью и осуществлял контроль за режимом секретности при работе персонала». Затем работал в 8-м управлении Генштаба, контролируя уже «деятельность подчиненных частей и подразделений спецслужб в области защиты информации».

Однако в конце 2014 года уже обосновавшийся в столице капитан взял в одном из банков кредит на покупку BMW Х5. Подержанный семилетний на тот момент внедорожник обошелся ему в 1,3 млн руб., но расплатиться по кредиту владелец иномарки по какой-то причине не смог. Он не выплатил даже проценты за первый месяц пользования деньгами. Банк начал активно преследовать должника, подключив к процедуре коллекторов. Спасаясь от кредиторов, должник в конце 2014 года продал «кредитный» Х5 по объявлению через рекламный сайт, а на вырученные деньги приобрел себе фальшивый таджикский паспорт и авиабилет до Стамбула.

Специалисты по работе с должниками между тем не успокоились. Пока экс-офицер находился в Турции и Сирии, коллекторы обратились к нему с иском в Савеловский райсуд Москвы, который 30 марта 2016 года признал их требования обоснованными. Поскольку ни сам должник, ни его представитель на заседание по понятным причинам не явились, погасить задолженность был вынужден соответчик по иску — последний владелец Х5. Внедорожник у него по решению суда просто изъяли в пользу банка.