Это случилось 23 октября после занятий на полигоне Алагяз в Армении.

Военнослужащий-контрактник вооруженных сил России непроизвольно выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, после чего покончил жизнь самоубийством. Инцидент, произошел на полигоне в Армении, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного ужшкммт и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился.

На месте инцидента для выяснения деталей случившегося работает комиссия Южного военного округа.

102-я российская военная база находится в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ, уточняет ИА REGNUM.

Самым серьезным происшествием на базе в Гюмри стало массовое убийство, совершенное российским военнослужащим Валерием Пермяковым. 12 января 2015 года он убил шестерых членов семьи Аветисянов — Сережу и Асмика, их дочь Аиду, сына Армена, невестку Араксияю и 2-летнюю внучку Асмик.