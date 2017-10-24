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В Армении контрактник из России убил сослуживца и себя

Опубликовано 24.10.17 09:54 В Армении контрактник из России убил сослуживца и себя

Это случилось 23 октября после занятий на полигоне Алагяз в Армении.

Военнослужащий-контрактник вооруженных сил России непроизвольно выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, после чего покончил жизнь самоубийством. Инцидент, произошел на полигоне в Армении, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного ужшкммт и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился.

На месте инцидента для выяснения деталей случившегося работает комиссия Южного военного округа.

102-я российская военная база находится в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ, уточняет ИА REGNUM.

Самым серьезным происшествием на базе в Гюмри стало массовое убийство, совершенное российским военнослужащим Валерием Пермяковым. 12 января 2015 года он убил шестерых членов семьи Аветисянов — Сережу и Асмика, их дочь Аиду, сына Армена, невестку Араксияю и 2-летнюю внучку Асмик.
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