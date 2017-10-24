Курс доллара на сегодня, 24 октября 2017: три причины для роста рубля назвали эксперты

Курс валют на сегодня, 24 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 октября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 24 октября 2017 установлен на уровне 57,47 руб., курс евро на сегодня составляет 67,55 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня равен 56,09 руб. при покупке и 59,21 руб. при продаже банком, курс евро на 24 октября 2017 установлен на отметках 65,97 руб. при покупке и 69,47 руб. при продаже банком.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева ужшкммт констатирует, что рубль может попытаться протестировать отметку в 57,00 против доллара уже в ближайшие дни.

"Все дело в том, что на рынке появятся сразу несколько факторов поддержки российской валюты", - отмечает она.

В качестве первого фактора Афанасьева называет спекуляции: в грядущую пятницу состоится заседание ЦБ РФ, по результатам которого от регулятора ожидают очередного снижения базовой ставки на 25 б.п.

"Инвесторы, использующие стратегию carry trades, могут попробовать насладиться "последним глотком" более высокой доходности", - отмечает она.

"Во-вторых, спрос на доллар уже начал спадать. На этой неделе два центробанка могут намекнуть на переход в режим ужесточения монетарной политики. А это еще раз привлечет внимание к проблемам американской экономики и ожиданиями по ставкам в США", - добавила эксперт.

Кроме того, сейчас продолжается пик налоговых выплат, стимулирующий спрос на российскую валюту, поэтому в течение ближайших двух дней, по ее словам, будут наблюдаться резкие всплески интереса к рублю.

"В результате, USD/RUB может сделать попытку снижения в район 57,00, если в дело не вмешается слабоватая нефть". - сказала аналитик.