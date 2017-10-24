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Пневмония, эпидемия 2017: в Новгороде все закрыты все школы, на лечение отправлены сотни детей с опасными симптомами

Опубликовано 24.10.17 08:44 Пневмония, эпидемия 2017: в Новгороде все закрыты все школы, на лечение отправлены сотни детей с опасными симптомами

Эпидемия пневмонии 2017: на вынужденные каникулы также ушли сотни учеников в Тульской, Владимирской и Ярославской областях.

В России была зафиксирована новая вспышка пневмонии среди детей. Подъем заболеваемости наблюдается в Приамурье, Тульской, Ярославской, Владимирской и Новгородской областях.

"Когда мы анализировали ситуацию по внебольничным пневмониям, обращение у многих детей за медицинской помощью было поздним. И дети, даже есть те случаи, когда дети лечились, но посещали школу. Это говорит о том, что фильтры на уровне образовательного учреждения не ужшкммт работают", - цитирует "Первый канал" главного педиатра Новгородской области Ирину Истомину.

По результатам исследований выяснилось, что в Великом Новгороде десятки детей попали в больницу из-за микоплазмы, которая вызывает пневмонию у школьников. Менее уязвимы к этому возбудителю взрослые и маленькие дети. При этом вспышку заболеваемости специалисты называют обычным сезонным явлением. При этом специалисты отмечают, что впереди нас ждет пик заболеваемости гриппом.

"Если мы говорим о гриппозной пневмонии, это, в первую очередь, привить своего ребенка и привиться самим. Такая возможность бесплатной иммунизации у нас есть для всего населения. И если вы заболели – безусловно, оставаться дома и вызывать врача, так как только он назначит им правильное лечение и лабораторные исследования, чтобы выявить этот этиологический агент, что вызвало эту внебольничную пневмонию", - сказала глава Управления эпидназдора Роспотребназдора Елена Ежова.

ТАСС уточняет, что в Новгородской области от пневмонии пострадали 22 учащихся. В настоящее время информацию о госпитализации подростков проверяет региональный СКР.

Постановление о закрытии всех школ города на 10 дней с 21 октября в связи с ростом заболеваемости пневмонией и ОРВИ было опубликовано ранее администрацией Великого Новгорода. Сотрудники Роспотребндзора порекомендовали школам уйти на дистанционное обучение или каникулы.

Всего же с начала октября в Новгородской области было зарегистрировано 185 случаев внебольничной пневмонии. 103 из них - в Великом Новгороде. За девять месяцев 2017 года в регионе было зафиксировано почти 2,5 тысяч случаев заболеваний внебольничной пневмонией. Это на 8% ниже аналогичного периода прошлого года.

Агентство отмечает, что внебольничная пневмония является хроническим или острым инфекционно-воспалительным заболеванием легких и нижних дыхательных путей. Заразиться этой болезнью можно воздушно-капельным путем в местах массового пребывания людей
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