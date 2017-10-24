Какой сегодня праздник: 24 октября отмечается церковный праздник Филиппова канитель

Сегодня, 24 октября 2017, также празднуют День Организации Объединенных Наций, День подразделений специального назначения в РФ и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 24 октября 2017: Филиппова канитель

24 октября 2017 года отмечается народный праздник Филиппова канитель. Свое название день получил за то, что этот период традиционно являлся временем грязи, слякоти и распутицы, а дни начинали тянуться. В церковном календаре – это дата памяти одного из апостолов от 70-ти, святого Филиппа.

По преданию, Филипп родился в Кесарии, где проповедовал веру Господню. Святой был женат, у него родились четыре ужшкммт дочери. После явления Святого Духа 12 апостолам его определили диаконом в Иерусалимскую церковь, где в числе 6-ти других диаконов он занимался подношениями прихожан, помогал вдовам, убогим и сиротам. Главным (старшим) был назначен святой мученик архидьякон Стефан.

В период гонений на христиан Стефан был забит камнями, а Филиппу удалось скрыться. Он решил податься в Саммарию, где и продолжил свои проповеди, исцеляя немощных, больных и прогоняя злых духов. В те времена в городе проживал волхв Симон, который был известен своим волшебством. Видя чудеса Филиппа, он уверовал в Господа Бога, крестился и с тех пор не отходил от него ни на шаг.

Апостол обратил в веру многих язычников. Был возведен в сан епископа и отправлен в Лидию. Умер в старости в городе Траллия.

В этот день было принято гадать о количестве денег в будущем. Крестьяне считали, что если снег выпал на чуть мокрую почву и не растаял, то весной будет хорошая прибыль, а если реки покрыл крепкий лед и удалось пройти по нему, то ждет хороший барыш.

По приметам, если на Филлипа утром идет снег, то зима будет суровой и морозной, а если к празднику Филиппова канитель не закончился листопад, то год будет тяжелым.

Опустившийся туман говорит о приближении оттепели, а если ветер дует с севера, то жди холодов.

Если луна в этот день прячется за тусклой дымкой и сухие листья не опали с деревьев, то жди ненастья.

Если домашняя птица кладет голову под крыло - это сулит холод. Если на Филиппов день выглянула ясная луна – быть морозу, а если мыши и кроты больше обычного запасают корма, то зима будет злой.

Какой сегодня праздник, 24 октября: День Организации Объединенных Наций

24 октября начиная с 1948 года традиционно отмечается День Организации Объединенных Наций. В 2017 г. дату справляют 70-й раз. 31 октября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № A/RES/168 постановила ежегодное празднование события. А в 1971 г. на 26-й сессии резолюцией № A/RES/2782 она провозгласила этот праздник международным. Россия, являясь членом ООН, принимает участие в мероприятиях. День Организации Объединенных Наций отмечают народы 193 стран-участниц ООН, а также сотрудники этой структуры и ее специализированных учреждений.

День подразделений специального назначения в РФ

Сегодня отмечается также День подразделений специального назначения. В 2017 году дату справляют 12-й раз. 31 мая 2006 г. Указом Президента РФ В. Путина 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» было учреждено ежегодное празднование этого события.

Дата события имеет символическое значение. 24 октября 1950 года военный министр СССР издал особо секретную директиву № ОРГ/2/395/832, согласно которой к 1 мая 1951 г. необходимо было создать 46 спецназовских рот по 120 военнослужащих. Документ ратифицировал маршал А. Василевский. Именно благодаря этой директиве и был создан армейский спецназ. Много раз структура и состав данных подразделений изменялись, но цели и задачи, стоящие перед ними, оставались неизменными.

Всемирный день информации о развитии

19 декабря 1972 года на 2115-м пленарном заседании (XXVII сессия) Генеральная Ассамблея (ГА) ООН ратифицировала резолюцию № A/RES/3038, в которой утвердила ежегодное празднование 24 октября Всемирного дня информации о развитии. Дата совпадает с Днем Организации Объединенных Наций. Целью праздника ГА обозначила заострение внимания общества к развитию и усилению сотрудничества между странами для решения возникающих трудностей на пути к прогрессу.

Международный день борьбы женщин за мир

25 октября по всей планете отмечается Международный день борьбы женщин за мир. Он проходит в рамках недели действий за разоружение, которая начинается с 24 числа этого же месяца.

Дата проведения праздника установлена Международной демократической федерацией женщин в 1980 году. Этот союз был создан на Всемирном собрании женщин в столице Франции в конце 1945 года. В нем приняли участие 112 организаций из 97 стран мира.

Шмини Ацерет и Симхат Тора

Симхат Тора и Шмини Ацерет завершают осенние еврейские праздники. Как сказано в Торе, на 8-ой день от начала праздника Суккот будет еще другой праздник. Название исходит из того факта, что на восьмой день кто-то был задержан. Приводится пример, что якобы, царь пригласил своих детей на семидневный пир. После того как пришло время расставания, царь произнес: «Дети, задержитесь пожалуйста, еще на один день». Так и в Торе говорится, что на восьмой день настанет обещанный праздник.

Кто празднует именины 24 октября 2017 года?

Лев, Антон, Александр, Зинаида, Макар, Анатолий, Исаакий, Филипп, Виктория, Иосиф, Моисей, Иларион

Что произошло 24 октября в истории?

1648 год – Заключен Вестфальский мир

1897 год – В России был официально проведен первый зафиксированный футбольный матч

1935 год – на Спасской башне Московского Кремля установили первую пятиконечную звезду

1950 год – В СССР создан армейский спецназ

Кто родился 24 октября из знаменитостей?