Бузова во время концерта оскорбила бывшего мужа

После завершения комичного эпизода звезда «Дома-2» продолжила свое выступление.

Телеведущая, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова во время выступления на открытии нового VIP-клуба в Тюмени. Выступая звезда согласилась с тем, что ее бывший муж является «козлом». Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Во время презентации звезда призналась восторженной публике, что больше всего она рада, что ее творчество пришлось поклонникам по душе. В этот момент кто-то из девушек ужшкммт выкрикнул из зала «Тарасов – козел!». Высказывание понравилось Ольге, и она попросила поаплодировать его автору, а также между делом добавила, что согласна.

После завершения комичного эпизода звезда «Дома-2» продолжила свое выступление.

В целом сибирские фанаты Бузовой остались довольны ее выступлением. Они отметили, что певица ведет себя на сцене открыто и искренне, а также не скупится петь на бис.