 
TOP 10

1 "Она изводила меня сексуально": появилось видео допроса напавшего на журналистку "Эха Москвы"

2 Лейтенант Росгвардии застрелил четырёх сослуживцев в Чечне

3 Вооруженный украинец устроил перестрелку на границе с Россией

4 Ксения Собчак рассказала о поступавших в ее адрес угрозах

5 Украинские СМИ сообщили об убийстве "девушки Гиви" в Донецке

6 В школах России могут ввести разработанный РПЦ курс "Нравственных основ семейной жизни"

7 В Москве осудили "банду чистильщиков", убивавшую бездомных

8 Чемпионка мира по боксу отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу

9 СМИ: СБУ предотвратила покушение на Петра Порошенко

10 Бузова во время концерта оскорбила бывшего мужа

Новости наших партнеров

Бузова во время концерта оскорбила бывшего мужа

Опубликовано 23.10.17 21:55 Бузова во время концерта оскорбила бывшего мужа

После завершения комичного эпизода звезда «Дома-2» продолжила свое выступление.

Телеведущая, а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова во время выступления  на открытии нового VIP-клуба в Тюмени. Выступая звезда согласилась с тем, что ее бывший муж является «козлом». Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Во время презентации звезда призналась восторженной публике, что больше всего она рада, что ее творчество пришлось поклонникам по душе. В этот момент кто-то из девушек ужшкммт выкрикнул из зала «Тарасов – козел!». Высказывание понравилось Ольге, и она попросила поаплодировать его автору, а также между делом добавила, что согласна. 

После завершения комичного эпизода звезда «Дома-2» продолжила свое выступление.

В целом сибирские фанаты Бузовой остались довольны ее выступлением. Они отметили, что певица ведет себя на сцене открыто и искренне, а также не скупится петь на бис.
Другие материалы по этой теме

Бузова намекнула о своих президентских амбициях

Нападение на Бузову на концерте в Дубаи попало на видео

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга