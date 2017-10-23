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В Москве обстреляли квартиру Рогозина

Опубликовано 23.10.17 19:53 В Москве обстреляли квартиру Рогозина

ЧП расследует центральный аппарат МВД России.

Квартиру вице-премьера Дмитрия Рогозина в жилом комплексе "Ближняя дача" по улице Староволынской на западе Москвы неизвестный обстрелял из пневматики, сообщает Лайф со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел 14 октября, но известно о нем стало только сейчас. По данным Рен-ТВ, 19 октября отдел МВД по району Очаково-Матвеевское завел дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) в связи с нападением на квартиру Рогозина. 

По предварительным данным, стрельбу открыли несовершеннолетние хулиганы. Металлические шарики повредили ужшкммт окна не только в квартире Рогозина, но и в квартире его соседей.

Об этой квартире в апреле прошлого года сообщало российское отделение Transparency International. В расследовании Transparency говорилось, что для покупки квартиры на Староволынской улице вице-премьер использовал принадлежащие его близким офшоры. Отмечалось, что он занизил стоимость квартиры, сэкономив таким образом на налогах около 37 миллионов рублей.
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