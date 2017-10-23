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Эксперты составили ТОП-10 самых ненадежных автомобилей

Опубликовано 23.10.17 18:11 Эксперты составили ТОП-10 самых ненадежных автомобилей

Эксперты составили список из десяти иномарок, владельцы которых чаще других рискуют столкнуться с проблемами.

Автомобиль Tesla Model X возглавил рейтинг самых ненадежных машин. Список составил портал Consumer Reports на основе результатов опроса более 640 тысяч американских автовладельцев. Его приводит РИА Новости.

Tesla Model X не устраивает американцев из-за проблем с покраской, отделкой, климатической системой и элементов кузова.

Второе место в рейтинге занял Cadillac Escalade, владельцы которого нередко сталкиваются с неполадками климат-контроля и коробки передач.

На третьей строчке оказался Volvo XC90 — из-за частых поломок электрики и силовой установки.

Одним из ужшкммт наименее надежных автомобилей стал также Chevrolet Camaro, слабыми сторонами которого являются проблемы с трансмиссией, электрикой и приводом.

Кроме того, в списке «лидеров» Mercedes-Benz GLC (тормозная система, рулевое управление и подвеска) и Jaguar F-Pace (трансмиссия и электрика, посторонние шумы в салоне), отмечает РИА ФАН.

Американский внедорожник GMC Acadia часто демонстрирует проблемы с приводом, силовой установкой и электрикой, считают эксперты. Попал сюда и хэтчбек Fiat 500 (электрика, двигатель, тормоза).

Две строчки занимают автомобили марки Ford: Focus (трансмиссия, привод) и Fiesta (трансмиссия, климат-контроль).
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