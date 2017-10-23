Путески вместе с Брайаном Уорнером, который впоследствии взял псевдоним Мэрилин Мэнсон, основали группу в 1989 году.

Один из основателей рок-группы Marylin Manson гитарист Скотт Путески скончался от рака, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Blabbermouth.net.

О смерти Путески, также известного под сценическим псевдонимом Дейзи Берковитц, в воскресенье объявили члены группы Jack Off Jill, с которой сотрудничал музыкант.

Мэрилин Мэнсон отреагировал на смерть гитариста в своем Instagram. "Мы со Скоттом Путески делали отличную музыку. За годы у нас бывали разногласия, но хорошие времена я всегда буду помнить лучше", — написал он.

Путески ужшкммт умер на 50-м году жизни. В 2013 году у него был обнаружен рак толстой кишки, отмечает РБК.

В 1989 году он вместе с Брайаном Уорнером, в настоящее время известном как Мэрилин Мэнсон, создали группу Marilyn Manson & The Spooky Kids. Позднее название команды было сокращено до Marilyn Manson. В 1996 году гитарист покинул группу.

Позднее Путески играл в группах Jack Off Jill и Godhead, также у него был сольный проект ​Three Ton Gates.