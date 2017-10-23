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Россия заморозила 6 млн рублей активов предполагаемых террористов

Опубликовано 23.10.17 18:01 Россия заморозила 6 млн рублей активов предполагаемых террористов

Росфинмониторинг подсчитал, во сколько обошелся террористам теракт в петербургском метро.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что за год в России были заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн рублей, его слова приводит "Коммерсантъ".

"С одной стороны, это вроде небольшая сумма, но если сказать, что теракт в Санкт-Петербурге обошелся в 150 тыс. рублей, то 6 млн — это очень большая сумма… Нам удалось блокировать счета, блокировать конкретные действия»,— заявил Чиханчин.

По его словам, Росфинмониторинг вместе с ФСБ и с коммерческими банками ужшкммт построил модель финансового поведения террористов, что позволило выявить порядка 200 лиц, причастных к терроризму. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела.

Он подчеркнул, что основной итог этой меры состоит в том, что банки сами научились выявлять по этому признаку, пишет "КП".

«Самый главный результат - то, что мы запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму», - отметил глава Росфинмониторинга.
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