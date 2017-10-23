Почти 30 человек отравились медвежьим мясом в Томской области

Всего было выявлено 29 человек, употреблявших медвежье мясо. Все они – жители поселка Катайга в Верхнекетском районе.

Двенадцать человек, отравившихся медвежатиной в Верхнекетском районе Томской области, госпитализированы, еще 17 находятся под медицинским наблюдением; одна пострадавшая доставлена в больницу Томска, сообщил РИА Томск сотрудник единой дежурной диспетчерской службы района.

По его словам, у пострадавших обнаружен трихинеллез. Всего в районе выявлено 29 случаев отравления. Первая пострадавшая обратилась к медикам еще 11 октября. За 12 дней число людей, почувствовавших недомогание, выросло до 29. Собеседник издания не смог уточнить обстоятельств отравления, по его словам, "люди ужшкммт угощали друг друга, дарили мясо, потому так много случаев отравления".

В томском Роспотребнадзоре и областном управлении здравоохранения факт массового отравления подтвердили, но раскрыть подробности обещают во вторник.

После употребления в пищу медвежьего мяса в поселке Катайга Верхнекетского района госпитализированы 19 человек, среди которых есть дети, передает телеканал РЕН ТВ. По их данным, состояние одного человека оценивается как тяжелое. Предварительный диагноз — «трихинеллез», наступивший после поедания вялено-копченого мяса медведя.

Образцы мяса были направлены специалистами Роспотребнадзора на лабораторное исследование в Томск. Дальнейшая информация уточняется.