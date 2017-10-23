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Песков рассказал, будут ли в Кремле смотреть "Матильду"

Опубликовано 23.10.17 14:53 Песков рассказал, будут ли в Кремле смотреть "Матильду"

Песков прокомментировал возможность экспертного просмотра «Матильды» чиновниками Кремля.

Никаких организованных просмотров фильма "Матильда" в Кремле не планируется, оценивать фильм - не функция администрации президента, отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

"Экспертный просмотр фильмов не является прерогативой администрации президента и не входит в ее функции. Конечно, те, кто хотят (из сотрудников администрации), они в частном порядке сходят и посмотрят этот фильм, те, кто не хотят - не посмотрят", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле ужшкммт с фильмом "Матильда".

Официальная премьера фильма "Матильда" Алексея Учителя о знаменитой балерине Императорских театров Матильде Кшесинской состоится в понедельник в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Режиссер планирует лично представить фильм зрителям, но многие артисты, задействованные в съемках, отказались приехать на российскую премьеру, напоминает ТАСС.

"Матильда" - один из самых масштабных проектов современного российского кино. Сюжет фильма вызвал скандал еще до выхода на широкий экран. Депутат Госдумы Наталья Поклонская добивается, чтобы лента не вышла в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.

28 сентября в ГУМе состоялся закрытый показ фильма для депутатов Госдумы. Спецпросмотр картины был организован после просьбы членов комитета ГД по культуре. Позже зрители поделились своими впечатлениями. В частности, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов назвал «Матильду» замечательной лентой. На следующий день Песков заявил, что в администрации президента не планируется закрытый показ фильма, уточняет Лента.ру.
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