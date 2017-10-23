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10 Вооруженный украинец устроил перестрелку на границе с Россией

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Вооруженный украинец устроил перестрелку на границе с Россией

Опубликовано 23.10.17 14:46 Вооруженный украинец устроил перестрелку на границе с Россией

Нарушитель был вооружен пистолетами и двумя ручными гранатами.

Гражданин Украины устроил перестрелку и был задержан при попытке незаконно пересечь границу с Россией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ФСБ, в ходе обыска у украинца изъяли целый арсенал, состоящий из пистолетов и гранат.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в Российскую Федерацию. При задержании пытался отстреливаться и предпринял попытку ужшкммт скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", - подчеркнули в ведомстве, отметив, что нарушитель был вооружен двумя пистолетами и пятью ручными гранатами. Также при нем было обнаружено 50 патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким веществом серого цвета, предположительно ртуть.
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