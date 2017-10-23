На Украине запретили спектакль "Анна Каренина" из-за русского языка

Русскоязычный спектакль «Анна Каренина» запретили показывать в театре города Хмельницкого на Украине.

В театре им. Старицкого в украинском городе Хмельницкий запретили показывать русскоязычный спектакль по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Об этом пишет украинское издание «Вести» со ссылкой на актёров.

"За отмену спектаклей в Хмельницком отвечает директор театра, которая, нарушив договоренности, отказалась заключать договор аренды под давлением местных активистов, - сообщил изданию актер Виталий Борисюк. - Я крайне негативно отношусь к таким решениям, потому что на законодательном уровне не ужшкммт запрещено показывать русскоязычные постановки, как не прописано и то, что артисты должны говорить только на украинском. И в Хмельницком это уже не первые гастроли с "Анной Карениной".

Ольга Сумская, которая играет роль Анны Карениной в одноименном спектакле, призналась изданию, что в Хмельницком в театре им. Старицкого им запретили показывать эту постановку из-за того, что она на русском языке. По той же причине там сорваны гастроли Homo Soveticus Виктора Шендеровича и русскоязычного столичного театра «Черный квадрат».

«Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем это произведение входит в школьную программу как зарубежная литература», — недоумевает актриса.

«13 лет назад мне запрещали Виктюка во Львове. Сегодня в Хмельницком запрещают Голенко. Причина та же — «разврат» и «русская речь» на сцене», - прокомментировал ситуацию продюсер спектакля по Шендеровичу Михаил Бондаренко.

Но если квоты на радио и ТВ хотя бы утверждены на законодательном уровне, то в случае со спектаклями это местечковое решение, причем продиктованное радикалами.

Напомним, в сентябре президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании». Согласно документу, с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств, в том числе русские, смогут обучаться в средней школе исключительно на украинском языке.