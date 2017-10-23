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Ученые рассчитали вероятность падения метеорита на человека

Опубликовано 23.10.17 11:39 Ученые рассчитали вероятность падения метеорита на человека

Исследовательская группа из Соединенных Штатов Америки решила ответить на популярный вопрос о вероятности, с которой на человека может упасть метеорит.

Учёные подсчитали, насколько вероятно то, что метеорит упадёт на голову случайному человеку или на его дом. Как уверяют исследователи, подобные случаи уже были. Например, в середине прошлого века упавшее небесное тело разрушило целый дом, передает Лайф.

Американские ученые выяснили, какова вероятность, что объект космического происхождения попадет непосредственно в того или иного человека. По подсчетам ужшкммт ученых, за год на Землю падает около шести меторитов. Раз в семь лет они наносят вред человеку. Согласно подсчётам, 1 из 40 метеоритов теоретически может упасть прямо на голову прохожему, вероятность чего порядка 0,000001%.

Ранее другие исследователи рассчитали, с какой вероятностью человек может погибнуть при падении метеорита. Она составила 1 к 1 600 000. Для сравнения, вероятность гибели в автокатастрофе составляет 1 к 90, при пожаре — 1 к 250, а в результате удара молнией — 1 к 135 000, уточняет "МК".

Единственный случай, когда фрагмент метеорита попал в человека, произошёл 30 ноября 1954 года вблизи города Сулакога в США. Упавший тогда метеорит официально известен как Сулакогский, но он часто упоминается как Ходжесский, поскольку его обломок ранил американку Энн Элизабет Ходжес. К счастью, женщина выжила.
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