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США впервые за 26 лет привели в готовность ядерные бомбардировщики

Опубликовано 23.10.17 11:35 США впервые за 26 лет привели в готовность ядерные бомбардировщики

Военно-воздушные силы США ожидают приказа привести ядерные бомбардировщики B-52 в боевую готовность впервые с 1991 года.

 

Американские военно-воздушные силы ждут распоряжения привести ядерные бомбардировщики B-52 в круглосуточную боеготовность впервые с 1991 года, сообщает Лайф со ссылкой на Defence One и генерала Дэвида Гольфейна.

Приказ может исходить от главы Стратегического командования Вооружённых сил США Джона Хайтена или главы Северного командования ВС страны Лори Робинсона. Дэвид Гольфейн заявил, что введение круглосуточной боеготовности для ядерных бомбардировщиков стало бы одной из мер, которые принимает американская сторона, реагируя на изменение ужшкммт геополитической обстановки.

"Мир — опасное место, и у нас есть те, кто открыто говорит об использовании ядерного оружия. Это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. Существуют другие игроки, обладающие ядерным потенциалом", — заявил он.

При этом он не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь. Речь идет, по всей видимости, о Северной Корее. Пхеньян в последнее время активно развивает свои ракетную и ядерную программы, несмотря на все международные запреты и санкции. Это привело к активной конфронтации между КНДР и США. Северная Корея неоднократно угрожала "устроить американским империалистам ядерный апокалипсис", в частности - нанести удар по острову Гуам - американской территории в западной части Тихого океана, где расположена база ВВС США, отмечает "РГ".
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