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Нибиру приближается к Земле и скоро будет видна невооруженным глазом - уфолог

Опубликовано 23.10.17 11:30 Нибиру приближается к Земле и скоро будет видна невооруженным глазом - уфолог

Нибиру 2017, последние новости: Гилл Бруссард утверждает, что загадочная планета стремительно приближается к нам.

Нибиру 2017, последние новости: планета приближается к Земле и скоро будет видна нам

По словам уфолога Гилла Бруссарда, в ближайшее время планета Нибиру приблизится к Земле настолько, что ее можно будет увидеть на небосклоне, после чего мифическое небесное тело убедит в своем существовании даже самых ярых скептиков.

Бруссард заявил, что планета Нибиру летит к Земле, после чего, по его словам, богатые и властьимущие ужшкммт люди на Земле отправятся в бункеры и установят на территории планеты военный порядок. Продукты и другие ресурсы окажутся в очень ограниченном количестве, что привете в итоге к фатальным последствиям.

По мнению уфолога, скорое появление Нибиру говорит о приближении конца света, поэтому людям необходимо готовится к самым пессимистическим сценариям.
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