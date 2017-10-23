Нибиру 2017, последние новости: Гилл Бруссард утверждает, что загадочная планета стремительно приближается к нам.

Нибиру 2017, последние новости: планета приближается к Земле и скоро будет видна нам

По словам уфолога Гилла Бруссарда, в ближайшее время планета Нибиру приблизится к Земле настолько, что ее можно будет увидеть на небосклоне, после чего мифическое небесное тело убедит в своем существовании даже самых ярых скептиков.

Бруссард заявил, что планета Нибиру летит к Земле, после чего, по его словам, богатые и властьимущие ужшкммт люди на Земле отправятся в бункеры и установят на территории планеты военный порядок. Продукты и другие ресурсы окажутся в очень ограниченном количестве, что привете в итоге к фатальным последствиям.

По мнению уфолога, скорое появление Нибиру говорит о приближении конца света, поэтому людям необходимо готовится к самым пессимистическим сценариям.