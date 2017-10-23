 
TOP 10

1 Ксения Собчак рассказала о поступавших в ее адрес угрозах

2 Украинские СМИ сообщили об убийстве "девушки Гиви" в Донецке

3 СМИ: минимальный трудовой стаж может быть повышен

4 На рынке "Атлант-сити" в Ростове-на-Дону произошел пожар

5 В школах России могут ввести разработанный РПЦ курс "Нравственных основ семейной жизни"

6 Чемпионка мира по боксу отправила в нокаут поцеловавшую ее соперницу

7 Мэром Тбилиси стал знаменитый футболит Каха Каладзе

8 Британия из-за трансгендеров призвала ООН ввести термин "беременные люди"

9 Джигарханян назвал причину развода с молодой женой

10 Путин рассказал о технологии будущего «страшнее ядерной бомбы»

Новости наших партнеров

Британия из-за трансгендеров призвала ООН ввести термин "беременные люди"

Опубликовано 23.10.17 11:04 Британия из-за трансгендеров призвала ООН ввести термин "беременные люди"

Великобритания переходит от "нейтрального пола" к "беременному человеку".

В британском правительстве предложили изменить формулировки документов ООН и исключить оттуда словосочетание «беременная женщина», заменив его словосочетанием «беременный человек», чтобы понятие включало в себя трансгендеров, передает НТВ со ссылкой на издание Times внешнеполитическое ведомство Великобритании.

Предложенные изменения должны касаться Международного пакта о гражданских и политических правах ООН. Инициатива уже вызвала негативную реакцию у феминисток. Они выразили обеспокоенность, что подобная формулировка сделает женщин незаметными, а само ужшкммт слово «женщина» — «запретным». Однако в Форин-офисе заверили, что изменение формулировки никак не повлияет на права женщин.

"Мы решительно поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и мы просили, чтобы Комитет по правам человека ООН не лишал этого права беременных транссексуалов", - цитирует ТАСС пресс-секретаря ведомства.

По информации издания, правительство Великобритании также обсуждает возможность самостоятельного изменения пола в личных документах без медицинских подтверждений. В августе этого года граждане Канады получили возможность указывать в паспорте "нейтральный" пол.
Другие материалы по этой теме

СМИ: певец Данко изменял беременной невесте с Даной Борисовой

Лавров предложил "срезать лишний жирок" с ООН и назвал причину, почему США не ударят по КНДР

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга