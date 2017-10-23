Великобритания переходит от "нейтрального пола" к "беременному человеку".

В британском правительстве предложили изменить формулировки документов ООН и исключить оттуда словосочетание «беременная женщина», заменив его словосочетанием «беременный человек», чтобы понятие включало в себя трансгендеров, передает НТВ со ссылкой на издание Times внешнеполитическое ведомство Великобритании.

Предложенные изменения должны касаться Международного пакта о гражданских и политических правах ООН. Инициатива уже вызвала негативную реакцию у феминисток. Они выразили обеспокоенность, что подобная формулировка сделает женщин незаметными, а само ужшкммт слово «женщина» — «запретным». Однако в Форин-офисе заверили, что изменение формулировки никак не повлияет на права женщин.

"Мы решительно поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и мы просили, чтобы Комитет по правам человека ООН не лишал этого права беременных транссексуалов", - цитирует ТАСС пресс-секретаря ведомства.

По информации издания, правительство Великобритании также обсуждает возможность самостоятельного изменения пола в личных документах без медицинских подтверждений. В августе этого года граждане Канады получили возможность указывать в паспорте "нейтральный" пол.