Мэром Тбилиси стал знаменитый футболит Каха Каладзе

|
|
Реклама
Новости наших партнеров
Самые знаменитые любовные треугольники и "шведские семьи"
Далее 59 фото | 22 октября 1870 года родился Иван Алексеевич Бунин - русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 год...
Самые непохожие экспонаты музея мадам Тюссо
Далее 14 фото | Лондонский музей мадам Тюссо так знаменит, потому что, во-первых, ему более 200 лет, а во-вторых, скульптуры для него со...
У семейной пары из Индии живет 100 питомцев
Далее 10 фото | Пара докторов из индийского штата Махараштра — муж и жена — любит животных до крайности, поселив в своём доме более 100 ...
Скульптуры у моря 2017 - австралийский арт-фестиваль
Далее 17 фото | Скульптуры у моря 2017 — необычный арт-фестиваль, проходящий на побережье Австралии недалеко от Сиднея вот уже 21 год. Н...
Роскошная жизнь и страшная казнь ливийского диктатора Муаммара Каддафи
Далее 53 фото | 20 октября 2011 года был казнен Муаммар Каддафи, ливийский государственный и военный деятель, глава Ливийской джамахирии...
Камеры наблюдения засняли «призрака» в ресторане
Далее видео | Инцидент произошел в городе Вентура, штат Калифорния. Один из сотрудников заведения рассказал, что придя утром на работу...
Скучающий пассажир толкнул женщину под поезд
Далее видео | В Гонконге мужчина, проходя по платформе станции, столкнул уборщицу на железнодорожные пути, после чего спокойно пошел д...
Новосибирские скрипачки сняли клип на песню Kiss
Далее видео | В Сети появился кавер скрипичной группы Silenzium на песню Kiss «I Was Made For Lovin" You». ...
Погоня крокодила за охотниками в Австралии
Далее видео | В Австралии крокодил атаковал двоих охотившихся на кабанов мужчин, когда они переходили реку вброд....
Надежда Савченко лихо "зажгла" под Сердючку
Далее видео | Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко повеселилась от души в одном из клубов Киева на закрытой вечеринке....
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.