"Грузинская мечта" набрала больше половины голосов на муниципальных выборах в Грузии - сторонники Саакашвили опять проиграли.

Несмотря на активную предвыборную кампанию с опосредованным участием самого экс-президента Михаила Саакашвили, его партия «Единое национальное движение» проиграла на муниципальных выборах правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили во всех крупных городах, включая столицу, а также по партийным спискам и в мажоритарных округах по всей стране. По мнению экспертов, это свидетельствует об уменьшении «электоральной базы» бывшего президента на ужшкммт родине, пишет "Коммерсантъ".

«Грузинская мечта» (ГМ) набрала 55,68% голосов по партийным спискам и победила почти во всех мажоритарных округах. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) значительно отстала: 16,99% голосов. В ходе прошлогодних парламентских выборов ЕНД выступила более успешно: 27% по партийным спискам.

Наиболее болезненным для однопартийцев Саакашвили стало безоговорочное поражение на выборах мэра Тбилиси их кандидата, телеведущего Залико Удумашвили. Он даже не смог занять второе место, набрав лишь 16,53% голосов и пропустив вперед независимого кандидата Алеко Элисашвили (17,49%). Мэром Тбилиси в первом же туре избран один из самых влиятельных лидеров ГМ, экс-министр энергетики, бывший футболист Каха Каладзе (51,13%).

За него проголосовали почти 204 тысячи человек, отмечает "Блокнот". "Хочу, чтобы все знали, в выборах никто не проиграл. В этих выборах победил грузинский народ, победили жители Тбилиси", - футболист.

Он отметил, что намерен приступить к решению проблем, которые есть сейчас в столице, с первого дня своей работы на посту мэра. Каладзе заверил, что уже очень скоро тбилисцы увидят результаты. Конкурентов он призвал вместе работать на благо города.

"Мы были оппонентами, но не были врагами", - подчеркнул экс-футболист.

Каха Каладзе - самая яркая звезда грузинского футбола постсоветского периода. Он играл за тбилисское «Динамо», потом перешел в киевское к Лобановскому, а еще через несколько лет стал игроком «Милана». Последние годы своей спортивной карьеры, которую завершил в 2013-м, футболист отдал клубу «Дженоа».