Пожар в Ростове сейчас: загорелся рынок "Атлант-сити" (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 23.10.17 09:34
Пожар на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону: площадь возгорания составила 1400 квадратных метров.
Пожар на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону, последние новости: крупный пожар удалось потушить
На рынке "Атлант-сити", распложенном на улице Индустриальная в Ростове-на-Дону, накануне произошел крупный пожар. Ранее сообщалось о возгорании одного из павильонов. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, посетителям удалось самостоятельно покинуть помещение.