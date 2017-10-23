Пожар в Ростове сейчас: загорелся рынок "Атлант-сити" (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону: площадь возгорания составила 1400 квадратных метров.

Пожар на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону, последние новости: крупный пожар удалось потушить

На рынке "Атлант-сити", распложенном на улице Индустриальная в Ростове-на-Дону, накануне произошел крупный пожар. Ранее сообщалось о возгорании одного из павильонов. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, посетителям удалось самостоятельно покинуть помещение.

В тушении пожара на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону ужшкммт приняли участие 55 человек. Ситуацию осложнил сильный ветер.

Пожар на рынке "Атлант" в Ростове-на-Дону ВИДЕО

Вечером 22 октября 2017 пожарным удалось полностью ликвидировали возгорание на рынке "Атлант".

"В 21.53 мск полная ликвидация", - отметил источник в МЧС, добавив, что пройденная огнем площадь составила 1400 квадратных метров.

Как писал TopNews, это уже третий рынок, загоревшийся в последнее время в Ростове-на-Дону. Так, 9 октября в городе горел рынок "Батайск", а до этого сообщалось о пожаре на рынке "Восточный".