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Ксения Собчак рассказала о поступавших в ее адрес угрозах

Опубликовано 23.10.17 09:04 Ксения Собчак рассказала о поступавших в ее адрес угрозах

По словам журналистов, это произошло еще до выдвижения телеведущей в президенты РФ.

Объявившая недавно о своих президентских амбициях телеведущая Ксения Собчак рассказала журналистам программы "Новые русские сенсации" телеканала НТВ о том, что в ее адрес поступали конкретные угрозы, из-за чего ей вместе с мужем Максимом Виторганом пришлось уехать в отпуск для того, чтобы организовать охрану в Москве.

"Моя фамилия была в так называемом расстрельном списке. Мне эта информация показалась достоверной", - сказала Собчак.

При этом Ксения заявила о своей любви ужшкммт к Родине.

"Я, правда, в этом смысле большой патриот своей страны, люблю ее культуру, люблю людей, те традиции, культурный код, который нас объединяет", - сказала она.

Однако, несмотря на угрозы, звездная пара не собирается эмигрировать.

"Мы оба хотим жить в России. Мы здесь работаем, родились, выросли. У меня огромное количество рабочих мест, которое я даю людям, я делаю массу интересных проектов. Почему я должна из-за кого-то уезжать?" - сказала она.

При этом телеведущая выступает против политических и социальных потрясений.

"Я всегда говорила, что против революции. Взрыв этот сметет абсолютно всех - и меня в первую очередь, и моих друзей-либералов, и государственников, он сметет всех, он не выгоден никому", - сказала она.

Позднее Ксения Собчак написала в своем Facebook о том, что не давала интервью "Новым русским сенсациям" после объявления о выдвижении в президенты России. Телеведущая подчеркнула, что интервью было записано год назад, но не вышло в эфир. 
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