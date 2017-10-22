ЦСКА - "Зенит" 22 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча ЦСКА - "Зенит" 22 октября 2017, прогноз на игру - читайте в анонсе TopNews.

22 октября 2017 года московский ЦСКА принимает санкт-петербургский "Зенит" на поле своего стадиона "ВЭБ Арена". Начало поединка в 16:00 мск.

ЦСКА - "Зенит" 22 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Зенит" 22 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 16:00 мск.

ЦСКА - "Зенит" 22 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Зенит" 22 октября 2017: перед матчем

Армейцы на текущий момент располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем запасе 24 балла. В предыдущих матчах ЦСКА провели ужшкммт две безрезультативных игры с "Динамо" и "Уфой", а также одолели "Краснодар" (1:0).

"Зенит" лидирует в национальном первенстве с 28 баллами в арсенале. В предыдущих матчах команда Роберто Маничини победила "Краснодар" (2:0), сыграла вничью с "Анжи" (2:0) и неожиданно проиграла тульскому "Арсеналу" (0:1).

В последний раз клубы провели результативную игру в прошлом сезоне РФПЛ - матч четвертого тура окончился с ничейным результатом 1:1.

"Зенит" - ЦСКА 1:1 ВИДЕО голов

Своим мнением о предстоящем матче поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

"На мой взгляд, "Зенит" является фаворитом в матче с ЦСКА. Он подходит в более хорошем функциональном и психологическом состоянии, и у него больше ресурса, чтобы победить. Думаю, "армейцы" наверняка закроются, будут играть вторым номером и искать шансы в контратаках и на стандартах. Оказывать целенаправленное, системное давление на "Зенит" на протяжении всей игры ЦСКА не в состоянии. Что касается матча "Локомотив" – "Краснодар", то, думаю, гости как минимум не проиграют. У краснодарцев больше времени на подготовку, и они провели неплохую игру с ЦСКА, но им тогда не повезло. У "быков" ситуация сейчас такая, что им ни в коем случае нельзя проигрывать в Москве. Будет очень серьёзная подготовка к выездной игре, а у "Локомотива" очень мало времени на восстановление после Лиги Европы. Игра с "Шерифом" была очень энергозатратной, и сейчас "железнодорожников" ждёт очень тяжёлый поединок", - заявил специалист.

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров считает возможную ничью в матче с ЦСКА хорошим результатом.

"Сейчас не конец чемпионата, чтобы на это смотреть. Понятно, что это наши прямые конкуренты, поэтому ничья в этом матче будет хорошим результатом. Главное, что нам самим надо брать свои очки. ЦСКА на примере прошлых лет показывал, что можно отыграть отрыв 10 очков. Просто надо брать свое", - сказал игрок.

ЦСКА - "Зенит" 22 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор чуть выше оценивают шансы "Зенита" в этом сражении. Ставки на победу гостей принимаются в среднем с коэффицентом 2,7, на ничью - 3,00, на успех ЦСКА - 3,2.

ЦСКА - "Зенит" 22 октября 2017: купить билеты

Билеты на матч ЦСКА - "Зенит" 22 октября 2017 еще есть в продаже. Их можно купить в кассах стадиона армейцев или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость начинается от 700 рублей.