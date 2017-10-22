 
TOP 10

1 На Солнце обнаружена дыра размером 1500 Земель

2 Джигарханян назвал причину развода с молодой женой

3 Путин рассказал о технологии будущего «страшнее ядерной бомбы»

4 "Выслали спецрейсом": Саакашвили сообщил о депортации своих соратников

5 Савченко устроила "дикие танцы" под Сердючку на дне рождения Гордона

6 Глава ЦРУ рассказал о реакции на исчезновение Ким Чен Ына

7 Глава Минздрава рассказала о новых правилах диспансеризации

8 Ученые назвали новую дату конца света

9 Нападение в Мюнхене: число пострадавших увеличилось до восьми

10 В Сети появилось видео погони разъяренного крокодила за охотниками

Новости наших партнеров

Джигарханян назвал причину развода с молодой женой

Опубликовано 22.10.17 12:26 Джигарханян назвал причину развода с молодой женой

Тем временем Виталина Цимбалюк-Романовская все еще надеется наладить отношения с мужем.

Народный артист СССР Армен Джигарханян раскрыл в программе "Центральное телевидение" подробности семейного скандала, пояснив, за что обиделся на жену.

Как признался Джигарханян, молодая жена требовала от него детей, в то время как в свои преклонные годы артист не хотел брать на себя такую ответственность. Это и возмутило артиста, ведь он не верит, что 37-летняя супруга Виталина Цымбалюк-Романовска от чистого сердца желала наследника

"Виталина ужшкммт добивалась, чтобы у нас родился ребенок. Только авантюрист сможет придумать 80-летнему родить ребенка", – заявил Армен Джигарханян.

Между тем Виталина все еще надеется наладить отношения с мужем. "Я надеюсь, что это недоразумение скоро закончится… Я хочу сказать, что уже больше недели не имею доступа к своему супругу. Хочу сказать, что я буду его ждать до того момента, когда смогу его увидеть", – сказала Цимбалюк-Романовская. 

Напомним, сейчас 82-летний народный артист находится в лечебном учреждении. Он утверждает — молодая жена хочет его смерти и обманом завладела его имуществом. Джигарханян намерен уволить Виталину с поста директора своего театра.

Нашумевшая история в семье Джигарханяна началась несколько дней назад. Супруга знаменитого артиста обратилась в правоохранительные органы с просьбой помочь отыскать мужа, который ушел из дома несколько дней назад и пропал. Полицейские справились с задачей, и обнаружили артиста в одной из столичных клиник, однако тот не захотел видеться с женой.

Позже Армен Джигарханян обвинил свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую в попытке убийства и даже написал по этому поводу заявление в полицию.
Другие материалы по этой теме

СМИ: Армен Джигарханян разводится с молодой супругой

СМИ: после ссоры с женой Джигарханян попал в больницу, обвинив ее в попытке убийства

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга