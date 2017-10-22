По подозрению в преступлении задержан 33-летний немец.

Нападение в Мюнхене: число пострадавших увеличилось до восьми

Восемь человек получили ранения в результате нападения с ножом в Мюнхене, сообщают РИА Новости со ссылкой на данным местной полиции.

"По последним данным, при этом легко пострадали восемь человек (семь получили резаные раны и один — удар кулаком)", — говорится в заявлении. Отмечается, что среди пострадавших — семь лиц мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет и женщина 44 лет.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене ужшкммт мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения пострадали пятеро человек. Злоумышленника уже задержали, им оказался 33-летний немец. Сейчас он дает показания в полиции.

"В настоящий момент ничто не указывает на террористический след", — говорится в заявлении полиции. Ранее в полиции также исключили религиозный и политический мотивы.

Предположительно, мужчина может страдать психическим расстройством. Как заявил глава полиции Хубертус Анре, нападение произошло в шести разных местах, выбор потенциальных жертв был совершенно произвольным.

Добавим, что в операции по поимке преступника, который и ранее попадал в поле зрения полиции, приняли участие свыше пятисот стражей порядка. Над местом происшествия кружили вертолеты. Поиск нападавшего с ножом облегчило то, что с вечера пятницы в центральной части города не ходили трамваи.

Дальнейшим расследованием случившегося будет заниматься уголовная полиция Мюнхена.