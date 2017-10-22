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Путин рассказал о технологии будущего «страшнее ядерной бомбы»

Опубликовано 22.10.17 10:42 Путин рассказал о технологии будущего «страшнее ядерной бомбы»

Об этом глава России сообщил на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи, рассказал, что может оказаться страшнее ядерной бомбы, сообщают РИА Новости. Так, главы государства уверен, что современная наука открывает потрясающие возможности в области изменения природы человека, однако подобные исследования могут иметь непредсказуемые последствия.

«Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может ужшкммт быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания и сожаления, и без боли», — рассказал Путин.

Затем российский лидер отметил, что «человечество может вступить (и, скорее всего, вступит в ближайшее время) в очень сложный и ответственный период своего развития и существования».

«И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы», — подчеркнул Путин.

В заключение, чтобы избежать таких последствий, президент призвал сохранять нравственные ориентиры и помнить, что все действия должны укреплять человека, а не разрушать его.
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