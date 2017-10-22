Какой сегодня праздник: 22 октября отмечается церковный праздник Яков Дровопилец

егодня, 22 октября 2017, также отмечают Международный день заикающихся людей, День рождения ксерокопии и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 22 октября 2017: Яков Дровопилец

22 октября 2017 года Церковь вспоминает Иакова Алфеева, который являлся одним из 12 апостолов Иисуса Христа и приходился братом апостола Матфея. Народное название праздника – Яков Дровопилец. Его прозвали так за то, что в этот день начиналась заготовка дров на зиму.

Об Иакове Алфееве известно немного. В библейских писаниях о нем не говорится, а только приводится его имя в списке 12 апостолов. Доподлинно известно, что он был простым мытарем и проповедовал ужшкммт христианскую веру в Иудее. Позже, став одним из апостолов, проводил проповеди в городе Эдессе, затем самостоятельно в Газе и Южной Палестине.

Согласно одной из версий его смерти, он был забит камнями в Мармарике. Другая повествует о том, что его распяли на кресте в городе Острацине, когда он шел в Египет. Но несмотря на то, что его христианский путь невозможно проследить, ввиду переплетения информации с другими Иаковами (Заведеевым и Брата Господа – апостола от 70-ти), память этого святого остается незыблемой.

На Руси в этот день готовили различные каши из нового зерна и пироги. Обязательно ставили на стол грибы - сыроежки.

По народным приметам, если в этот день выпадет снег, то год пройдет удачно, а если на Дровопильца снег пойдет впервые, то зима наступит через 40 дней. Однако если снег падает и тает, то урожай не удастся.

Первые сосульки на Якова Дровопильца означают долгую осень.

Если лиственница не растеряла свои иголки, а вишня не уронила листочки, следовательно, снег не выпадет, а если и ляжет на землю, то растает..

Какой сегодня праздник, 22 октября: Международный день заикающихся людей

Традиционно 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Его справляют логопеды, детские неврологи и все, страдающие от этой болезни.

В 1995 году в Швеции была создана Международная ассоциация заикающихся людей (ISA). Именно благодаря ее деятельности в 1998 году и был учрежден этот день. Россия присоединяется к международному празднованию.

День рождения ксерокопии

Ежегодно во всем мире 22 октября отмечается День рождения ксерокопии. Своим появлением праздник обязан Честеру Карлсону – полиграфисту, физику и патентоведу, который благодаря личным навыкам сумел спроектировать и выпустить в жизнь первое копировальное устройство.

Кто празднует именины 22 октября 2017 года?

Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.

Что произошло 22 октября в истории?

1702 – русские войска взяли шведскую крепость Нотебург.

1883 – в Нью-Йорке открылась Метрополитен-опера.

1938 – изобретатель Честер Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию.

1962 – начало Карибского кризиса – противостояния между СССР и США.

1990 – городу Горькому возвращено его историческое название – Нижний Новгород.

Кто родился 22 октября из знаменитостей?