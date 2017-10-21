Российский автопром идет на подъем: санкционные риски не пугают иностранных инвесторов

Экономическая политика и выгодный курс рубля сохранили повышенный интерес иностранных инвесторов к ведению бизнеса в России. Этому не смогли помешать даже антироссийские санкции.

Один из самых показательных примеров – автомобильная отрасль, наращивающая темпы и авторынок, показывающий уверенный рост продаж.

По данным агентства «Автостат» за восемь месяцев текущего года доля автомобилей местной сборки на российском рынке достигла максимальной за всю историю отметки в 82,2%. Для сравнения: в 2009 году этот показатель составлял 44,3 % , в 2012 дошел до 64,1%. Эксперты уверены, что добиться столь высоких показателей ужшкммт стало возможным благодаря нескольким факторам. Среди них - собственное производство в РФ ключевых игроков авторынка, льготный режим промсборки, выгодный курс рубля. Усиление локализации производства в машиностроении стало не только основным трендом, но и дало возможность некоторым иностранным фирмам получать статус полноценного российского производителя.

В СССР же автомобилестроение начало массово развиваться в тридцатые годы прошлого века. Тогда за шесть лет выпуск автомобилей был увеличен в 50 раз, что позволило Советского Союзу войти в пятерку ведущих автомобилестроительных держав мира. Любопытно, что в то время страна вышла на второе место после США по выпуску грузовых автомобилей. И это помогло СССР из импортера автомобилей превратиться экспортера. Сегодня Россия также намерена активно развивать экспорт продукции автопрома. На последнем заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, премьер министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что экспорт превысил плановые показатели, подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя и призвал уже сейчас нужно искать дополнительные стимулы для увеличения продаж за границу.

Регионы делают ставки на автомобилестроение

Сегодня во многих областях России машиностроительная отрасль являются основой региональной экономики. К примеру, Самарская область. Она считается одним из ведущих центров российского машиностроения, благодаря хорошо развитому автомобилестроению. На автозаводах занято более 10% населения, обеспечивается около 36% отгрузки промышленных товаров, инвестируется около 10% капиталовложений в основной капитал. Только одно головное предприятие - ОАО «АВТОВАЗ» - обеспечивает заказами на сумму около 40 млрд. рублей более 150 предприятий различных отраслей экономики области.

Еще одним центром автомобилестроения в России является Санкт-Петербург. Это один из немногих городов страны, где за последние 10 лет были открыты несколько заводов известных мировых автопроизводителей. Первопроходцем стал Ford, запустивший производство в 2002 году. В 2007 году японский автомобильный концерн Toyota открыл здесь первый в России завод. Спустя два года его примеру последовала компания Nissan. В 2008 году в Петербург начал работать завод концерна General Motors (он был остановлен в марте 2015 году, когда компания заявила о своем решении покинуть российский рынок). В 2010 году корейский производителей автомобилей Hyundai запустил конвейер в Северной столице.

Вслед за автогигантами в регион пришла известная канадская компания по производству комплектующих для автомобилей Magna International, открыв в Петербурге несколько заводов. Благодаря такому обилию автогигантов, сосредоточенных в одном месте и стремлению к максимальной локализации производств, Санкт-Петербург получил неформальный статус «русского Детройта».

Еще один лидер в области автомобилестроения - Калужский автомобильный кластер. Начал формироваться в 2006 году с приходом в регион европейского автогиганта Volkswagen, открывшего здесь первое производство. Затем к нему присоединились другие европейцы (Peugeot, Volvo, Citroen) и японцы (Mitsubishi). Спустя 10 лет работы кластера, где помимо конвейеров автогигантов сосредоточены 27 предприятий по производству комплектующих, были подведены некоторые итоги: завод «Фольксваген» выпустил миллионный автомобиль, а с производственной линии предприятия «Континентал» сошла пятимиллионная шина. По данным статистики, объем отгруженной продукции за это время составил более 1103 млрд руб. Эксперты называют Калужский автокластер ярким примером одного из способов воплощения инновационной стратегии экономического развития на региональном уровне.

Такой подход отличается новыми управленческими технологиями, что позволяет повысить конкурентоспособность как региона, так и отрасли, и всего государства.

Иностранные производители, не обращая особого внимания на санкционные риски, продолжают активно развивать бизнес в России.

На днях глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил о том, что в следующем году начнется строительство нового завода немецкого концерна BMW. «Сейчас помимо работы над юридическим соглашением между «Автотором» и BMW юристы приступили к разработке специнвестконтракта, и я думаю, что в ближайшее время — сразу после заключения корпоративного соглашения — они подадут заявку на специнвестконтракт с уже готовым текстом», - рассказал Антон Алиханов, отметив, что подписание контракта может состояться в конце февраля 2018 года, после чего начнется строительство завода.

Есть свои планы и у Нижегородской области. Здесь обсуждается перспектива создания индустриального парка на свободных площадях Горьковского автозавода. Парк в первую очередь будет ориентирован на производителей автокомпонентов, но при определенных условиях он может стать привлекательным и для других производителей.

«Минпромторг изучает примеры, технологию, стратегию локализации компонентов в России, чтобы создать наиболее оптимальный механизм поддержки глубоко локализованных предприятий, - отметил Александр Морозов, заместитель министра промышленности и торговали РФ. Он подчеркнул, что в этом направлении интересен опыт «Группы ГАЗ», освоившей выпуск компонентов для локализующихся в России производств: литья, штамповки, а также обработки деталей для таких потребителей как Daimler, Ford, Renault-Nissan, КАМАЗ. Подобный подход приводит к более экономичному использованию инвестиций и экономической эффективности производств.

"Мы будем рекомендовать опыт компании всем производителям, которые собирают автомобили в нашей стране», - заявил Александр Морозов.

В Тульской области на территории индустриального парка "Узловая" после череды долгих переговоров, на финишную прямую вышло строительство автозавода китайской компании «Great Wall Motor». Как ранее сообщала пресс-служба областного правительства, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил правительству оказать содействие китайской компании «Great Wall Motor» в заключении специального инвестиционного контракта для получения федеральных мер поддержки. По планам строящий завод полного цикла по производству автомобилей «Haval» должны сдать в эксплуатацию в апреле 2018 года. Сейчас идет подготовка к сдаче в эксплуатацию транспортной инфраструктуры завода.

Вообще, китайские инвесторы охотно выходят на российский рынок. Недавно стало известно о планах машиностроительной компании «Weichai Power» из Поднебесной по развитию сотрудничества с ПАО "КамАЗ". Президент Татарстана Рустам Минниханов уже встречался с генеральным директором «Weichai Power» Тан Сюгуангом и они вместе обсуждали перспективы в автомобилестроении.

Оптимистичный прогноз

Безусловно, автомобильный рынок чувствителен к тенденциям в экономике. Но уже сейчас становится понятно, что идет постепенный разворот от негативного тренда к позитивному. На это оказывает самое непосредственное влияние несколько факторов: возврат экономики к росту после снижения в 2015-16 годах, укрепление национальной валюты относительно среднего уровня прошлого года и реализация отложенного спроса.

Помимо этого, повышению уровня продаж способствуют продолжение программ по господдержке, которые направлены на стимулирование спроса. Как отмечают эксперты, продажи в массовом сегменте растут опережающими темпами по сравнению с сегментом продаж премиальных автомобилей. Скорей всего, в 2017 году объемы продаж по сравнению с прошлым годом увеличатся на 10,8 %. Аналитики прогнозируют, что в 2018 году продажи автомобилей в России составят порядка 1,67 млн единиц, в 2019 году увеличатся до 1,75 млн. экземпляров, в 2020 этот показатель достигнет отметки 1, 83 млн., а к 2025 году подойдет к 2,4 млн. авто. В плане развития отрасли до 2025 года, разработанном Минпромторгом, также значится увеличение экспорта к этому времени до 300 тысяч машин.