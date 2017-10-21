"Спартак" - "Амкар" 21 октября 2017: прогноз, смотреть онлайн, где трансляция, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Спартак" - "Амкар" 21 октября 2017 читайте, прогноз на игру, по какому каналу смотреть онлайн - читайте в материале TopNews.

21 октября 2017 года на стадионе "Открытие Арена" в Москве футбольный клуб "Спартак" примет пермский "Амкар" в матче 14-го тура Чемпионата России по футболу. Начало в 18:55 мск.

"Спартак" - "Амкар" 21 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Амкар" 21 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 18:55 мск.

"Спартак" - "Амкар" 21 октября 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спартак" - "Амкар" 21 октября 2017: перед матчем

По итогам прошедших туров "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице с 20 баллами в активе. Ранее подопечные Массимо Карреры ужшкммт сыграли вничью с "Анжи" (2:2), победили "Урал" (2:0) и прошли "Ахмат" (2:1).

"Амкар" идет у кромки зоны вылета - на 12-м месте, сумев добыть в прошедших матчах 15 очков. До этого пермский клуб победил "СКА-Хабаровск" (3:0) и "Рубин" (1:0), а также сыграл вничью с "Тосно" (0:0).

В последний раз клубы встречались на поле в прошлом сезоне РФПЛ. Поединок 13 мая закончился победой "Спартака" с минимальным счетом.

"Амкар" - "Спартак" 0:1 ВИДЕО голов

"Спартак" - "Амкар" 21 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Спартак" однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу москвичей со средним коэффициентом 1,47, на ничью - 4,5, на успех "Амкара" - 8,4.

"Спартак" - "Амкар" 21 октября 2017: купить билеты

Билеты на матч "Спартак" - "Амкар" 21 октября 2017 еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона "Открытие Арена" или с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самого дешевого билета составляет 500 рублей.