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Израиль обстрелял позиции армии Сирии в ответ на выстрелы артиллерии

Опубликовано 21.10.17 13:30 Израиль обстрелял позиции армии Сирии в ответ на выстрелы артиллерии

Сирийские снаряды упали в пустынной местности.

Артиллерия Израиля обстреляла позиции армии Сирии после того, как на контролируемой Израилем части Голанских высот упало несколько шальных снарядов с территории Сирии.

"В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по трем сирийским орудиям на сирийских Голанских высотах. Любые происшествия в будущем вынудят Армию обороны Израиля усилить ответные действия", - цитирует "Интерфакс" коммюнике, распространенное израильскими вооруженными силами.

По информации прессы Израиля, снаряды армии Сирии рухнули в пустынной ужшкммт местности, не причинив ущерба.

Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. Сейчас ее контролирует издаиль, а в период с 1944 по 1967 год высоты были частью сирийской провинции Кунейтра. В ходе шестидневной войны 1967 года территорию захватил Израиль.
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