Больной раком Хворостовский прервал молчание после своих "похорон" в Сети

Певец поблагодарил поклонников за поздравления с юбилеем.

Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский отметил на прошлой неделе свое 55-летние. Артист поблагодарил поклонников за поздравления и рассказал, как провел свой праздник.

Всемирно известный баритон отметил день рождения в семейном кругу. По случаю праздника его родители прилетели в Лондон. Поздравили артиста с юбилеем также и первые лица государства - президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и известные коллеги, в том числе оперный исполнитель Василий Ладюк, певицы Хибла Герзмава ужшкммт и Анна Нетребко, глава старейшего филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский и другие.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за поздравления! Насладился замечательным днем в Лондоне в кругу друзей и членов семьи", - написал Дмитрий Хворостовский в своем Instagram, опубликовав снимок рукописной открытки со своим автографом и словами благодарности.

Публикация от Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Окт 20 2017 в 9:58 PDT

"Дмитрий, любим , гордимся и всем сердцем молимся за Вас!", "Радуйте нас вашим талантом и голосом...!!!!!", "Дорогой Дмитрий живите, держитесь изо всех сил. Наша семья восхищается, гордится Вами, Вашим талантом бесконечно.Здоровья Вам и сил для борьбы", - такие комментарии оставили подписчики Хворостовского под его публикацией.