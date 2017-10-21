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Больной раком Хворостовский прервал молчание после своих "похорон" в Сети

Опубликовано 21.10.17 12:55 Больной раком Хворостовский прервал молчание после своих "похорон" в Сети

Певец поблагодарил поклонников за поздравления с юбилеем.

Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский отметил на прошлой неделе свое 55-летние. Артист поблагодарил поклонников за поздравления и рассказал, как провел свой праздник.

Всемирно известный баритон отметил день рождения в семейном кругу. По случаю праздника его родители прилетели в Лондон. Поздравили артиста с юбилеем также и первые лица государства - президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и известные коллеги, в том числе оперный исполнитель Василий Ладюк, певицы Хибла Герзмава ужшкммт и Анна Нетребко, глава старейшего филармонического общества Санкт-Петербурга Борис Березовский и другие. 

"Спасибо вам, дорогие друзья, за поздравления! Насладился замечательным днем в Лондоне в кругу друзей и членов семьи", - написал Дмитрий Хворостовский в своем Instagram, опубликовав снимок рукописной открытки со своим автографом и словами благодарности.  

"Дмитрий, любим , гордимся и всем сердцем молимся за Вас!", "Радуйте нас вашим талантом и голосом...!!!!!", "Дорогой Дмитрий живите, держитесь изо всех сил. Наша семья восхищается, гордится Вами, Вашим талантом бесконечно.Здоровья Вам и сил для борьбы", - такие комментарии оставили подписчики Хворостовского под его публикацией.
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