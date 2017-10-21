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Панин пообещал избить Максима Галкина за шутки в свой адрес

Опубликовано 21.10.17 12:48 Панин пообещал избить Максима Галкина за шутки в свой адрес

Позднее скандальный актер извинился перед звездным семейством.

На днях российский юморист Максим Галкин отреагировал на выдвижение кандидатуры телеведущей Ксении Собчак на пост президента России. Артист посоветовал взять в правительство светской львицы Алексея Панина и Диану Шурыгину, причем последней он порекомендовал стать главой комитета по делам молодежи, а Алексею Панину пророчил должность в комитете по защите животных.

Сам Алексей Панин довольно грубо отреагировал на заявления Галкина, записав видеопослание мужу Аллы Пугачевой.

"Не смог я удержаться ужшкммт и не ответить Максиму Галкину по поводу вчерашнего его видео. Максим, ты так ловко распределил места. Ты так тонко, как тебе кажется, пошутил, только почему-то забыл про себя. Дорогой мой, как ты думаешь, какое место в новом правительстве России может занять гомосексуалист, который живет со старой женщиной? Наверное, Пенсионный фонд, а Максим?" - сказал он в ответном видео.

"Не шути больше со мной, иначе ***** получишь за милую душу", - грозно пообещал Панин.

Спустя некоторое время Панин удалил скандальный ролик и опубликовал в своем Instagram новую запись, в котором принес извинения за сказанное ранее. Артист отметил, что сожалеет об этом, добавив, что обожает Пугачеву, однако ее муж, по его словам, пошутил "как тупой ПТУшник из Бутово".
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