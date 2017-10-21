"Журналистская мерзость": Толкалина оправдала секс-скандал шоком после смерти Марьянова

По словам актрисы, ее скандальные заявления были вырваны из контекста.

Настоящий скандал разразился на днях в соцсетях после высказываний актрисы Любови Толкалиной, прокомментировавшей недавние обвинения в сексуальных домогательствах от голливудских актрис в адрес продюсера Харви Вайнштейна.

В своем видении произошедшего СМИ приводили следующие слова Толкалиной: "Сексуальные домогательства - это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила. Мне кажется, должна быть, наоборот, какая-то солидарность. Всем хорошо - ему хорошо, и им хорошо, и ужшкммт зрителям, самое главное, хорошо...".

Такие слова российской звезды моментально вызвали шквал негативных отзывов в Сети. Спустя некоторое время после ажиотажа Толкалина объяснила ситуацию в интервью "КП".

"Понимаете, там была банальная ситуация. Журналистка пришла записывать интервью со мной - в связи со съемками нового проекта для СТС. Мы поболтали по поводу нашего легкомысленного сериала. И вдруг она спрашивает: могу ли я взять у вас комментарий по поводу ситуации с Харви Вайнштейном? "А что случилось-то?" - уточнила я. Была даже не в курсе скандала, была отвлечена гибелью моего близкого товарища Димы Марьянова", - сказала Толкалина.

По ее словам, журналистка "смешно и в красках" описала ситуацию. Все это происходило в атмосфере бурного веселья.

"Я тут же выдала: "О каком сексуальном домогательстве может говорить та же Гвинет Пэлтроу - после того, как ей дали роль во "Влюбленном Шекспире" и она получила "Оскар"? Это же прекрасно - заполучить такую роль. Уж лучше бы никому не говорила!". У нас, повторюсь, был чертовски легкомысленный разговор, который переврали и перевернули до такой степени, что у моего агента по пиару сейчас лопаются глаза от ужаса: "Люба, ты что?!" Все дело в контексте. На протяжении 15 минут разговора мы только и делали, что веселились. А в итоге получилась какая-то диверсия, настоящая журналистская мерзость", - подчеркнула звезда.

Любовь Толкалина подчеркнула, что не открещивается от своих слов, однако отмечает, что контекст разговора был принципиально иной. Также она сказала, что очень тяжело переживает смерть своего друга - Дмитрия Марьянова.