На YouTube попало ВИДЕО, как Су-30СМ утопил корабль прямым попаданием

На опубликованном на Ютуб видео запечатлено, как экипаж самолета выполнил фактическое бомбометание по судну-мишени.

В Сети опубликовали кадры боевого бомбометания истребителя Су-30СМ, принадлежащего морской авиации Черноморского флота. Экипажи воздушного судна отработали практические действия по уничтожению отряда кораблей условного противника.

Как сообщает "Звезда" со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана 1-го ранга Вячеслава Трухачева, перед экипажами самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота стояли задачи по поиску и уничтожению ужшкммт отряда боевых кораблей условного противника. Среди прочих, разведку провели экипажи самолетов Су-24МР, обнаружившие в море отряд кораблей, имитировавших малые ракетные катера.

"После этого два многофункциональных истребителя Су-30СМ выполнили фактическое бомбометание по судну-мишени", - сказал Трухачев.

Отмечается, что поражение цели было подтверждено средствами объективного контроля.

YouTube ВИДЕО: Су-30СМ утопил корабль точным попаданием