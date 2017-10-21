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Шлеменко - Мусаси: бой завершился поражением россиянина (ВИДЕО)

Опубликовано 21.10.17 10:18 Шлеменко - Мусаси: бой завершился поражением россиянина (ВИДЕО)

Шлеменко - Мусаси 2017: поединок состоялся в рамках турнира Bellator 185.

Бой Шлеменко - Мусаси окончился поражением россиянина

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проиграл голландцу Гегарду Мусаси в матче, прошедшем в рамках турнира Bellator 185.

Как пишет Lienta.ru, бой Шлеменко - Мусаси состоялся в среднем весе - до 84 килограммов - и продлился три раунда. В результате судьи единогласно со счетом 29:28 отдали победу голландцу, однако после объявления победителя зал разразился недовольным гулом.

Бой Шлеменко - Мусаси: трансляция, ВИДЕО 

Как сообщил ТАСС представитель Bellator, после боя 32-летний Мусаси был госпитализирован с подозрением на перелом орбитальной ужшкммт кости: в первом раунде голландец получил гематому под правым глазом.

В свою очередь, Шлеменко намерен подать протест на результат боя.

"Я совершенно не согласен, первый раунд я проиграл, а остальные? Во втором и третьем я не проиграл, Мусаси удивил меня тем, что не смог ни разу хорошо попасть. Его очень сильно тянули, записали меня в проигравшие, вроде как "похоронили" меня заранее. Не может честно выиграть, будем засуживать", - отметил спортсмен.

При этом он не верит, что решение арбитров будет изменено.

"Я старался, работал, но у меня как минимум украли победу", - сказал россиянин.

Голландец ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). За свою карьеру Мусаси провел 50 боев, и победа над Шлеменко стала для него 43-ей по счету. В активе 33-летнего Александра Шлеменко 56 побед (31 нокаутом) и 10 поражений.
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