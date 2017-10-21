Звездопад Ориониды жители Земли увидят в ночь на 21 октября 2017 года

Метеорный поток Ориониды 2017: в ближайшее время наша планета пройдет сквозь поток Орионид.

Метеорный поток Ориониды 2017 можно будет наблюдать в ночь на 21 октября

В ночь на 21 октября 2017 года земляне смогут стать свидетелями редкого астрономического явления - звездопада в созвездии. По информации специалистов московского планетария, частота метеорного потока составит 20 метеоров в час.

"В ближайшие выходные достигнет своего максимума метеорный поток в созвездии Ориона - Ориониды, связанный с кометой Галлея (1Р/Halley). Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы ежегодно достигают ужшкммт земной атмосферы дважды в год, образуя метеорные потоки: весной - Майские Аквариды, а осенью - Ориониды", - приводит слова ученых РИА Новости.

Наблюдать за звездопадом Ориониды можно будет с полуночи до утра. Пик падающих метеоров - до 15-20 метеоров в час - ожидается именно в ночь на 21 октября, когда луна будет находиться за горизонтом и не помешает наблюдениям.

Ориониды являются ежегодным метеорным потоком. Наблюдая за звездопадом в октябре можно увидеть яркие метеоры белого, красного, сине-зеленого, желтого и оранжевого цветов. Этот поток активен в период с 17 по 26 октября. Скорость метеоров составляет 66 км/с.

Название Ориониды поток получил благодаря созвездию Орион, в котором находится область вылета метеоров. Впервые этот поток заметили еще в XIX веке, когда в 1839 году американский астроном Эдвард К. Херрик рассказал об активности некоего метеоров с 8 по 15 октября.