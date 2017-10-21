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YouTube насмешило видео нелепой драки игроков НХЛ

Опубликовано 20.10.17 22:14 YouTube насмешило видео нелепой драки игроков НХЛ

Странную потасовку довольно быстро прервала судейская бригада. Тем временем на Ютуб окрестили драку "поклонами".

Защитник хоккейного клуба «Аризона Койотис» Люк Шенн и левый нападающий «Даллас Старз» Антуан Руссель устроили нелепую драку на льду во время матча 17 октября, чем порадовали любителей хоккея, да и всю Сеть в целом.

На кадрах записи видно, как после того, как два хоккеиста столкнулись у борта, они схватили друг друга и начали раскачиваться. Журналисты заявили, что это больше похоже на плохой свадебный танец, чем на ужшкммт реальную драку. 

YouTube насмешило ВИДЕО нелепой драки игроков НХЛ

В свою очередь пользователи Сети отметили, что драка спортсменов больше похожа на поклоны или способ управления дрезиной, а также с встречей старых друзей, которые давно не виделись и теперь не хотят отпускать друг друга.

"Я думаю, что у обоих из них начались приступы одновременно; Когда вы пытаетесь танцевать со своей девушкой, но она все еще думает о последней ссоре; Выглядит, будто они на качелях; Это новая танцевальная революция!; Это похоже на то, что они используют ручную тележку с ручным приводом", - пишут пользователи.

Добавим, что странную потасовку довольно быстро прервала судейская бригада. 
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