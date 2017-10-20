В Петербурге суд арестовал квартиру дочери Собянина

Недвижимость якобы арестовали за неуплату налогов.

Квартиру старшей дочери мэра Москвы Сергея Собянина Анны, которая находится в Санкт-Петербурге, арестовали приставы за неуплату налогов.

Недвижимость в 205 квадратных метров располагается на Малой Конюшенной улице в северной столице. По данным ФССП (Федеральная служба судебных приставов), арест на квартиру был наложен в июле 2017 года на основании приказа от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов. Однако в августе исполнительное производство по делу прекратили на основании ужшкммт пункта 3 части 1 статьи 46 федерального закона «Об исполнительном производстве».

В статье говорится, что документ возвращают взыскателю, если невозможно установить местонахождение должника или его имущества, либо «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

По мнению юриста Heads Consulting Александры Елизаровой, закрытие дела по статье, применяемой к должникам, у которых нет имущества, выглядит довольно странным. При этом добавила, что сумма долга оказалась намного меньше стоимости квартиры, и добиться ее продажи в счет долгов было невозможно, а другого имущества у должника не нашлось.