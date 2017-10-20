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Савченко: депутаты Рады начали вывозить семьи за границу

Опубликовано 20.10.17 21:08 Савченко: депутаты Рады начали вывозить семьи за границу

По словам нардепа, у сотрудников СБУ имеются сведения о ближайших возможных последствиях "Михомайдана".

Новая волна протеста, организатором которой является экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, а ныне глава партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, вынудила украинских чиновников и депутатов начать вывоз семей за границу. Об этом заявила нардеп Надежда Савченко в эфире украинского телеканала.

"Многие депутаты ВР начали вывозить семьи за границу, а оставшимся СБУ не рекомендует ходить в школы", - заявила Савченко, добавив, что сами политики перешли на ужшкммт пользование подземными тоннелями в сопровождении охраны, боясь расправы со стороны народа. 

Савченко также добавила, что у сотрудников СБУ имеются сведения о ближайших возможных последствиях "Михомайдана". Поэтому многим нардепам было заранее известно о предстоящих массовых беспорядках, поэтому они уже давно вывезли своих родных из Киева.

Тем временем активисты отмечают, что даже нардепы от Партии Регионов в 2013 году выходили как люди через парадные входы. Эти же показывают все свое истинное лицо.

"Ничего гордого и человеческого", — отмечают митингующие.
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