"По кочану": калининградский губернатор объяснил, почему власти отказались от соцвыплат

Журналистку такой ответ не устроил и она настояла на развернутом пояснении позиции власти.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил "по кочану" на вопрос журналистов, почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детский сад, сообщают РИА Новости.

Журналистку такой ответ не устроил и она настояла на развернутом пояснении позиции власти. В результате Алиханов соизволил ответить.

"Послушайте, Оксан (имя журналистки - прим.ред.), я уже объяснял у нас только 56% социальных выплат носит адресный характер, и это неправильно. Надо наращивать ужшкммт дальше на мой взгляд. В следующем году будет внедрена система электронного социального сертификата. Потому что очень много людей (вы удивитесь) получают социальные выплаты, в них не нуждаясь", - объяснил губернатор.

Журналистка попыталась задать следующий вопрос, но Алиханов перебил ее, попросив "больше не задавать вопрос по возвращению этой социальной выплаты".

Напомним, в Калининградской области в конце 2016 года отменили компенсацию части платы за детские сады. Теперь на эти выплаты могут претендовать только малоимущие. Тогда же власти сократили выплаты на рождение второго ребенка.

31-летний Антон Алиханов занял пост главы Калининградской области в сентябре текущего года. Он является самым молодым губернатором в современной истории России.