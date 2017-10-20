 
TOP 10

1 Глава Роскино пожаловалась на домогательства со стороны Вайнштейна

2 "Актер вел дневник чувств": СКР допросил директора клиники, где лечился Марьянов перед смертью

3 Путин рассказал анекдот про олигарха в ответ на вопрос о выборах

4 Ученые: метеоритный дождь приведет к началу "ядерной зимы" на Земле

5 "Жалкая попытка быть Шнуром": Соловьев раскритиковал Дудя после интервью с Познером

6 "У меня лопнуло терпение": Божена Рынска собралась в эмиграцию

7 "По кочану": калининградский губернатор объяснил, почему власти отказались от соцвыплат

8 В СК назвали две основные версии смерти Марьянова

9 Иван Ургант снялся в пародии на предвыборный ролик Ксении Собчак

10 Соучастница по делу Серебренникова сбежала в Латвию на туристическом автобусе

Новости наших партнеров

"По кочану": калининградский губернатор объяснил, почему власти отказались от соцвыплат

Опубликовано 20.10.17 19:09 "По кочану": калининградский губернатор объяснил, почему власти отказались от соцвыплат

Журналистку такой ответ не устроил и она настояла на развернутом пояснении позиции власти.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил "по кочану" на вопрос журналистов, почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детский сад, сообщают РИА Новости.

Журналистку такой ответ не устроил и она настояла на развернутом пояснении позиции власти. В результате Алиханов соизволил ответить.

"Послушайте, Оксан (имя журналистки - прим.ред.), я уже объяснял у нас только 56% социальных выплат носит адресный характер, и это неправильно. Надо наращивать ужшкммт дальше на мой взгляд. В следующем году будет внедрена система электронного социального сертификата. Потому что очень много людей (вы удивитесь) получают социальные выплаты, в них не нуждаясь", - объяснил губернатор.

Журналистка попыталась задать следующий вопрос, но Алиханов перебил ее, попросив "больше не задавать вопрос по возвращению этой социальной выплаты".

Напомним, в Калининградской области в конце 2016 года отменили компенсацию части платы за детские сады. Теперь на эти выплаты могут претендовать только малоимущие. Тогда же власти сократили выплаты на рождение второго ребенка.

31-летний Антон Алиханов занял пост главы Калининградской области в сентябре текущего года. Он является самым молодым губернатором в современной истории России.
Другие материалы по этой теме

Путин уволил губернатора Псковской области Турчака, а Медведев дал ему новую должность

Брат тюменского замгубернатора застрелил подругу и приказал работникам расчленить тело

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга