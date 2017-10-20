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Президиум ВАК поставил точку в деле с плагиатом в диссертации Мединского

Опубликовано 20.10.17 18:28 Президиум ВАК поставил точку в деле с плагиатом в диссертации Мединского

В ответ министр Мединский поблагодарил президиум ВАК за «взвешенный и честный подход».

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал министерству образования и науки оставить ему ученую степень. По данным РИА Новости, за это высказались 70% голосовавших, 30% были против.

По словам Мединского, он благодарен за то, что его диссертацию рассмотрели объективно и что ему дали выразить свою точку зрения. Министр подчеркнул, что замечания членов президиума были взвешенными и содержательными. Он пообещал учесть ужшкммт их при дальнейшей работе.

"Теперь, если будет время и возможность, (хотелось бы) издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно с комментариями для более популярного прочтения", — поделился Мединский.

Минобрнауки окончательно решит вопрос о научной степени Мединского через две недели.

Информацию о том, что Мединскому оставили ученую степень, РБК подтвердил источник, близкий к министру культуры.

2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени доктора наук. Окончательное решение на основе рекомендации президиума должно вынести Минобрнауки, оформив его ведомственным приказом. В пресс-службе ведомства пояснили, что соответствующий приказ будет подготовлен «в ближайшее время».

«Можно сделать выводы, что сериал «Санта-Барбара», который продолжался больше года, он кончился», — заявил научный директор РВИО Михаил Мягков, представлявший интересы Мединского. Он также отметил, что принятие президиумом ВАК другого решения «открыло бы ящик Пандоры».

 
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