СМИ сообщили, что у Поклонской есть украинское гражданство

Однако сама Поклонская опровергла сообщения о наличии у нее гражданства Украины.

Власти Украины до сих пор не лишили гражданства бывшего прокурора Крыма, депутата Госдумы Наталью Поклонскую, сообщает RT со ссылкой на издание «Украинская правда».

Такой вывод был сделан на основании ответа администрации президента на запрос депутата Сергея Лещенко. Из письма, которое есть в распоряжении издания, следует, что ни миграционная служба, ни Министерство иностранных дел, ни другие дипучреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского ужшкммт гражданства.

В администрации пояснили, что согласно закону ходатайство о прекращении гражданства должно поступить на рассмотрение комиссии при президенте от государственной миграционной службы или по линии МИД, однако такой запрос к ним не поступал.

Впрочем, экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что у нее есть только российское гражданство, а из украинского она вышла еще в 2014 году.

"Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой Российской Федерации, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым", — сказала депутат, добавив, что таким образом она и другие работники прокуратуры приобрели российское гражданство.

"Иного не имею, так что пусть они не беспокоятся и не переживают", — заключила Поклонская.