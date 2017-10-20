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Ученые обнаружили у Марса невидимый магнитный хвост, который мог погубить все живое

Опубликовано 20.10.17 13:40 Ученые обнаружили у Марса невидимый магнитный хвост, который мог погубить все живое

Последние исследования ученых помогли обнаружить необычную аномалию, которая могла убить жизнь на Марсе.

Анализ данных космического аппарата NASA MAVEN, оснащённого сверхчувствительными датчиками, показал, что остатки магнитного поля вокруг Марса сформировались в своеобразный "магнитный хвост" позади планеты.

Как сообщает Лайф со ссылкой на NASA, образование "магнитного хвоста" на Марсе стало возможным благодаря солнечному ветру — потоку ионизированных частиц, который, по мнению учёных, миллиарды лет назад и лишил Марс планетарных магнитных полей.

Этот хвост, скручивается, взаимодействуя с солнечным ветром. Такая аномалия, по мнению ученых, могла погубить жизнь ужшкммт на планете, превратив ее в безжизненную пустыню. Таким образом, ученые приблизились к разгадке, каким образом исчезло все живое на Марсе, отмечает газета DAILY.

Команда астрономов под руководством Джины ДиБраччио из Центра космических полетов НАСА в Гринбелте уверяет, что этот магнитный хвост Марса уникален в солнечной системе. Его будут изучасть с помощью компьютерного моделирования.

 Астрофизики и планетологи отмечают, что обнаруженные "завихрения" значительно отличаются по своей структуре от магнитосферы Земли, Юпитера и Сатурна. Дальнейшее изучение остатков магнитного поля Марса позволит учёным точнее сказать о его природе.
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