США впервые признали использование террористами химоружия в Сирии

Эксперт о признании Госдепа США по химоружию в Сирии заявил, что Америку "приперли к стенке".

Госдеп США впервые подтвердил не только наличие, но и применение террористами в Сирии химического оружия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит RT.

«Госдепартамент США на своём официальном сайте разродился очень важным заявлением, объясняя, почему американским гражданам нежелательно приезжать в Сирию, и особенно в Идлиб», — сообщил он.

Так, в заявлении Госдепа говорится, что в провинции Идлиб действует террористическая группировка запрещенная в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам», связанная с так ужшкммт же запрещенной в России «Джабхат ан-Нусрой», которая использует «стрелковое и тяжёлое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие», отмечают в оборонном ведомстве.

«Хочу обратить внимание, что это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчёркиваю, использования террористами «Джабхат ан-Нусры» химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов, о чём мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях», — подчеркнул Конашенков.

Признание США применения террористами в Идлибе химического оружия важно в психологическом плане, это снимает подозрения с сирийских властей. Такое мнение высказал в пятницу журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Конечно, сам факт, что США, наконец, признали применение террористами в Сирии химического оружия, о чем мы говорили уже давно, очень важен. Важен, прежде всего, в психологическом плане. Думаю, что это снимет последние подозрения в отношении нынешней сирийской власти, и, кроме того, в очередной раз подтвердит, что Россия занимает на Ближнем Востоке предельно честную позицию, не совместимую с какой-либо конъюнктурой", - цитирует сенатора ТАСС.

Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik также прокомментировал заявление Госдепа. Он считает, что признание, сделанное Госдепом, лишь подтверждает непродуманность политики США в Сирии, передает РИА Новости.

"Признание того, что действующие в Сирии группировки именно в Идлибе применяют химическое оружие – это подтверждение того, что удар по авиабазе Шайрат был совершенно глупым решением, свидетельствующим о неумной политике США. Потому что город Хан-Шейхун, где сирийские войска якобы применили химическое оружие, находится именно в провинции Идлиб. А теперь американцы сами говорят о том, что группировка "Джебхат ан-Нусра" использует в Идлибе химоружие, и если там (в Хан-Шейхуне) и было химоружие 4 апреля (как утверждали ранее США), то оно принадлежало боевикам", – сказал Иван Коновалов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, вряд ли признание американцев сможет кардинально изменить ситуацию.