Тормозить машины вне постов и сидеть в засадах: 20 октября 2018 вступил в силу новый регламент ГИБДД

20 октября в России вступил в силу новый регламент по работе дорожно-патрульной службы. Читайте в новом материале Topnews, что изменится в работе ГИБДД.

С 20 октября 2017 года вступил в силу новый административный регламент ГИБДД

С 20-го октября в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД, заменивший документ, действовавший с 2009-го года; его текст опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ вносит еще ряд изменений. Например, отменяется выдача справок о ДТП, которую ранее необходимо было получать для страховых выплат, пишет "Газета.ру".

Ранее эти справки выдавались для предъявления в страховую компанию, чтобы ужшкммт после аварии получить соответствующие выплаты. Теперь водители будут получать только копии протоколов или постановлений об административном правонарушении, которые, по словам Быкова, содержат всю необходимую информацию для предъявления в страховые компании.

Новый регламент ГИБДД: что изменится в работе ДПС

Еще одним важным нововведением является то, что теперь сотрудники ГИБДД смогут останавливать автомобили вне стационарных постов, отмечает ТАСС.

Ранее в МВД сообщали, что количество стационарных постов в России сократилось в три раза и сейчас их чуть более 80 по всей стране. С 20 октября сотрудник ДПС сможет останавливать автомобили на любом участке дороги, а места для размещения нарядов ДПС будут определяться после анализа аварийности на трассе в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.

Кроме того, гаишник при остановке автомобиля обязан будет представиться и объяснить причину остановки.

Можно ли снимать сотрудника ДПС на камеру: разъяснение в новом регламенте ГИБДД

Новый регламент не запрещает съемку сотрудников полиции, если это не ограничено другими законодательными актами.

Помимо этого, сотрудники инспекции не смогут устраивать "засады". В документе подчеркивается, что патрульная машина должна быть хорошо видна участникам дорожного движения, пишет РИА Новости.

Кроме того, регламент обязывает сотрудников ДПС быть вежливыми в общении с водителями, воздерживаться от высказываний, которые можно истолковать как дискриминацию по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.