В Подмосковье взорвался газопровод: "огненный фонтан" поднялся на 20 метров (ВИДЕО)

В подмосковных Луховицах утром произошел разрыв магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр».

Около 6 часов утра в пятницу рядом с поселком Красная пойма Луховицкого района Подмосковья взорвался газопровод. Высота факела достигает 15-20 метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

До сих пор идет выгорание газа в аварийном участке. По предварительным данным, пострадавших нет. Нарушений подачи газа потребителям не отмечено.

Как уточнил изданию источник в экстренных службах региона, авария произошла в двух километрах от населенного пункта Красная Пойма на 2024 километре магистрального газопровода, принадлежащего, по предварительным ужшкммт данным, "Газпрому". По словам источника, выгорание газа в аварийном участке будет продолжаться еще около полутора часов.

В подмосковных Луховицах утром произошел разрыв магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» с последующим возгоранием, сообщает Минэнерго РФ. «Не было последствий для потребителей и сокращения транспортировки газа», сообщает министерство.



Очевидцы рассказали подмосковному телеканалу «360» о силе взрыва. «Проснулся от взрыва. Все небо было освещено, и был громкий гул — дрожали стекла. Выскочили на улицу и увидели за домами высокие языки пламени», — приводит издание слова местного жителя Валентина Архарова.