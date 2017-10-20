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Путин рассказал анекдот про олигарха в ответ на вопрос о выборах

Опубликовано 20.10.17 09:34 Путин рассказал анекдот про олигарха в ответ на вопрос о выборах

Российский президент рассказал шутку "с бородой".

Российский президент Владимир Путин в ответ на просьбу подумать о решении относительно своего участия в выборах главы государства в 2018 году  рассказал шутку про олигарха и его жену.

Как пишет РИА Новости, во время пленарного заседания клуба "Валдай" один из участников разговора Федор Лукьянов заявил, что Владимир Путин играет важную роль, так как является "полюсом зла, который консолидирует, мобилизует".

"В общем, не представляю себе, как же они без вас ужшкммт справятся. Поэтому мне кажется, что вам надо очень серьезно подумать, прежде чем вы примете решение. Миру вы нужны", - сказал он.

В качестве ответа лидер страны рассказал шутку "с бородой".

"Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Это старая шутка, с бородой… Он ей говорит: "Знаешь, нам придется продать Mercedes, нам придется купить "Ладу". - Ну, нормально. - Придется переехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве. Но ты же меня будешь любить? Она говорит: "Я буду тебя очень любить. И очень скучать". Так что я не думаю, что по мне так будут долго скучать", - сказал президент.

Президентские выборы в России пройдут весной 2018 года.
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