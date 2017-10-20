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Глава Роскино пожаловалась на домогательства со стороны Вайнштейна

Опубликовано 20.10.17 08:34 Глава Роскино пожаловалась на домогательства со стороны Вайнштейна

По словам Екатерины Мцитуридзе, голливудский продюсер в течение 10 лет убеждал ее встретиться в ним в частном порядке.

По словам главы Роскино и ведущей Первого канала Екатерины Мцитуридзе, она подверглась сексуальным домогательствам со стороны продюсера из Голливуда Харви Вайнштейна.

В своем интервью The Hollywood Reporter Мцитуридзе призналась, что Вайнштейн убеждал ее встретиться с ним в частном порядке в течение 10 лет, а во время Венецианского кинофестиваля в 2004 году он пригласил российскую звезду в свой номер под предлогом обсуждения деловых вопросов. Екатерина была уверена, что на переговорах будет ужшкммт присутствовать и ассистент продюсера, но тот лишь проводил ее в номер, а затем и ушел. В комнате находился Вайнштейн в одном халате, причем он просил Мцитуридзе сделать ему массаж.

Журналистка вспоминает, что Вайнштейн пытался показать ей живот под предлогом того, что ему была сделана операция. Также он говорил о том, что ей "понравится", не уточнив, о чем именно идет речь.

"Я стояла как вкопанная", - сказала ведущая, добавив, что ее "спас" официант, вошедший в номер без стука. Воспользовавшись моментом, Екатерина Мцитуридзе выбежала из комнаты.

Как уточняют РИА Новости, россиянка познакомилась с Вайнштейном в 2003 году на Берлинском кинофестивале, где она брала интервью у актера Джорджа Клуни, фильм которого как раз продюсировал Вайнштейн.

"После интервью он подошел ко мне и сказал, что ему понравились мои вопросы и что он хочет пообедать со мной у себя в номере", — призналась журналистка.

По ее словам, она ответила голливудскому продюсеру в ироничной манере, предложив пригласить на обед ее бойфренда.
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