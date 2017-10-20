Какой сегодня праздник: 20 октября отмечается церковный праздник Сергей Зимний

Сегодня, 20 октября 2017, также празднуют День военного связиста, Международный день повара и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 20 октября 2017: Сергий Зимний

Народный праздник Сергий Зимний отмечается 20 октября 2017 года. В церковном календаре сегодня вспоминают двух преподобных Сергиев (Печерского, Нуромского) и двух мучеников (Сергия и Вакха). Святые жили они в разные века, но зимняя погода определялась именно по дню их памяти.

Преподобный Сергий Печерский проживал в XIII веке. Его прозвали Послушным из-за отречения от собственной воли, исполняя во всем волю наставника.

Преподобный Сергий Нуромский жил в XV веке. Он был ужшкммт выходцем из греков и стал учеником Сергия Радонежского. Получив благословение, он отправился к реке Нурма и стал там жить в уединении и молитвах. Он подвергся множеству соблазнов, нападений разбойников, но везде его оберегала молитва. Узнав о месте обитания преподобного, к нему начали приходить паломники, и вскоре там была создана Нуромская обитель.

Спустя несколько десятков лет после его смерти христианину Никифору пришло явление, в котором говорилось о необходимости расчистить место, где был упокоен святой. Не поверив в сон, он не стал это исполнять, и его разбил паралич. Добравшись до гроба Сергия Нуромского, Никифор получил исцеление. Он расчистил и облагородил место. С тех пор многие исцеления происходили именно здесь.

Мученики Сергий и Вакх были военачальниками при императоре Максимиане (III-IV вв.). Они приняли мученическую смерть за веру в Христа.

В этот день было принято первым делом кормить скотину. Только после того, как будут накормлены все животные, люди садились за завтрак.

По поверью, сегодня печь должен растопить самый юный член семьи. Считается, что только тогда будет тепло зимой в доме.

На Сергия Зимнего женщины надевают новые платки, которые покупают их мужья. Считалось. что в этом случае голова не будет болеть целый год. Женихам, напротив, не следовало покупать платки, так как еще не ходившие под венец девушки не носили платков.

По приметам считалось, что если в этот день снег выпал, а деревья листья не сбросили, значит, снег растает.

Если луна мутная и бледная, то скоро выпадет снег и стукнет мороз.

Какой сегодня праздник, 20 октября: День военного связиста

В России традиционно 20 октября отмечается День военного связиста. В 2017 году праздник проходит 12-й раз. В торжествах участвуют военнослужащие войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации: радисты, разработчики средств связи, инженеры, вспомогательный персонал. Цель праздника – подчеркнуть важность профессии военного связиста для обороны, повысить престижность военных специальностей.

Событие берет начало в советские времена. 20 октября 1919 года были созданы войска связи, которые получили статус специальных. С тех пор зародился обычай чествования его служащих. День рождения войск связи стал одновременно праздником для его личного состава.

Традицию чествования военных связистов на официальном уровне в России закрепил Указ Президента РФ В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Международный день повара

Международный день повара отмечается ежегодно 20 октября. В 2017 году он проходит 14-й раз. Праздник справляют кулинары и повара: кондитеры, технологи, шеф-повара.

Международный день повара учредила в 2004 году Всемирная ассоциация кулинарных сообществ (ВАКС). Цель праздника – демонстрация важности и значимости этой профессии для сообщества, обмен опытом.

Международный день авиадиспетчера

Международный день авиадиспетчера отмечается ежегодно 20 октября. Это профессиональный праздник авиационных диспетчеров и сотрудников, которые управляют воздушным движением.

В связи с развитием воздушного транспорта и значительным ростом потока пассажиров, аэропортам понадобились сотрудники, которые смогли бы с земли проводить воздушные суда от точки взлета до пункта назначения. 20 октября 1961 года в Амстердаме было принято решение о создании Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров (МФААД). Это событие и положило начало празднованию Международного дня авиадиспетчера.

В СССР его не справляли, так как в Союзе была собственная дата чествования специалистов по управлению воздушным движением. После его распада в 1991 году профсоюз диспетчеров России принял решение о вступлении в МФААД. С этого времени праздник начали отмечать в РФ.

Всемирный день статистики

Всемирный день статистики отмечается 20 октября. Дата была установлена на 90-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН резолюцией от 3 июня 2010 года № A/RES/64/267. В 2017 году событие справляют 8-й раз. Россия присоединяется к международному празднованию.

В 2008 году Статистический отдел ООН разослал предложение по всем организациям, занимающимся статистикой и расположенным в государствах-партнерах, о поддержании инициативы учреждения Всемирного дня статистики. Многие страны одобрили эту идею, тем более что ее целью являлось привлечение внимания к ежедневной деятельности сотрудников учреждений и организаций статистики, чьи данные применяются во всех сферах деятельности и на любом уровне.

Всемирный день борьбы с остеопорозом

Всемирный день борьбы с остеопорозом проходит ежегодно 20 октября.

Событие было учреждено в 1997 году Всемирной организацией здравоохранения, в знак признания серьезности и опасности недуга и с целью снижения стремительно увеличивающейся тенденции летальных исходов и инвалидности из-за специфического травматизма. В России его начали отмечать с 2005 года.

Кто празднует именины 20 октября 2017 года?

Иосиф, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

Что произошло 20 октября в истории?

1714 – Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.

1740 – австрийская эрцгерцогиня Мария-Терезия объявлена наследницей Карла VI Габсбурга.

1827 – произошло Наваринское сражение.

1880 – московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей.

Кто родился 19 октября из знаменитостей?